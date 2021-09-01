Erhürman: “Bir şey yapmak için değil, bir şey olmak için siyaset yapıyorlar”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet üyelerinin bir şey yapmak için değil, bir şey olmak için siyaset yaptığını savundu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gündem Kıbrıs Web Tv’ye konuk olarak değerlendirmelerde bulundu.

CTP Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre Erhürman, bir an önce seçime gidilmesi gerektiğini vurgulayarak, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) tek derdinin kurultay olduğunu ve hükümetin ise aylardır “saçmaladığını” öne sürdü.

“SAVAŞLARIN BEDELİNİ SAVUNMASIZ KİŞİLER ÖDÜYOR”

Programa 1 Eylül Dünya Barış Günü ile ilgili mesaj vererek başlayan Tufan Erhürman, Dünyada savaşların ve çatışmaların devam ettiğini ve bundan dolayı Dünya Barış Günü’nde mutlu olunamayacağını belirterek, savaşların ve çatışmaların bedelini en çok savunmasız kişilerin ödediğini dile getirdi. Barış için uğraşlarına sonuna kadar devam edeceklerine dikkati çeken Erhürman, insanlığa yakışanın barış olduğunu ifade etti.

“ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMEMESİ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Asgari ücretin belirlenmemesini de eleştiren Erhürman, bu durumun insanların tahammül sınırlarını aştığını kaydetti. Hükümetin memleket meselelerine konsantre olamadığını iddia eden Erhürman, “Biraz olsun memlekete konsantre olsalar ne olduğunu görebilecekler” dedi.

“İNSANLARI ENDİŞEYE SOKMAKTAN BAŞKA BİR İŞE YARAMIYORLAR”

Ulusal Birlik Partisi’nin, kendi içlerindeki kurultaya ve tüzüğe boğulmuş durumda olduğunu savunan Erhürman, “Başka dertleri yok. Dertleri bir şey yapmak değil, bir şey olmaktır. Bir şey olmak için siyaset yapıyorlar. Gaile çekmek gibi bir durumları söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.



Asgari ücretin yükselmediğini fakat hayatın pahalılaşmaya ve ekonominin kötüye gitmeye devam ettiğini ifade eden Erhürman, Hükümetin “Türkiye’den en iyi parayı ben koparırım” üstüne siyaset yaptığını savundu.“KIBRIS TÜRK HALKI BUNLARA LAYIK DEĞİL”İradenin artık yenilenme zorunda olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Derdiniz bu halk değildir. Derdiniz partinizin tüzük ve kurultayıdır” diyerek, Kıbrıs Türk halkının bunlara layık olmadığını söyledi.Koronavirüs salgınından dolayı kaybedilen insan sayısının da her gün arttığını söyleyen Erhürman, “Halk ekonomik yükün altında ezilirken bir de PCR paralı mı olsun, olmasın mı tartışması yapılıyor” dedi. Vaka sayısının artarken test sayısının düşürüldüğüne dikkat çeken Erhürman, bunun doğru bir uygulama olmadığını kaydetti. Ekonomik olarak sadece bireylerin değil, ülkenin ekonomisinin topluca çöktüğünü belirten Erhürman, Hükümetin beceriksizliğinin bedelini halkın ödediğini öne sürdü.“SİYASETE OLAN GÜVEN HERGÜN AZALIYOR”Erhürman, “Bu hükümet Meclis’i açamadı. Kurulduğu günden beri nisap sorunu yaşadı. Geç açılma sebebi de kendi içlerindeki pazarlıklardı. Hiçbir defa bile nisap sorunsuz açılamadı. Kapanma kararını bile alamadı” diyerek, hükümettekilerin ciddiyetsizliğinin ise devam ettiğini savundu. Kıbrıs Türk halkının siyasete olan güveninin her gün azaldığını kaydeden Erhürman, Meclis’in itibarının da ‘beş paralık’ olduğunu ifade etti. Erhürman, gençlerin ülkede artık önlerini göremediğini ve yurt dışına öğrenim görmeye giden gençlerin ülkeye dönmeyi düşünmediğini söyledi.“BAKANLIKLAR FEODAL BEYLİĞE DÖNDÜ”Meclisi bir mücadele alanı olarak gördüklerini anlatan Erhürman, bu yüzden orada olduklarını ifade etti. “Bu hükümet aylardır saçmalıyor. Resmen her konuda saçmalıyor” diyen Erhürman, toplumun artık tek başına kurtuluşun olmadığını öğrenmesi gerektiğini belirtti. İçinde bulunulan durumun sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Erhürman, emekçinin ezilmeye devam ettiğini kaydetti.Hükümetin kendi başına bir kriz haline geldiğini, her Bakanın başka bir açıklama yaptığını ve Bakanlıkların “feodal beyliğe” döndüğünü savunan Erhürman, hükümeti aldığı kararlarla insanların kafasını ‘salataya’ döndürmekle suçladı.