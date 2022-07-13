banner386
banner408
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Eroğlu ameliyata alındı
Eroğlu ameliyata alındı
Erhürman: “Bıçak kemiği deldi, geçti!”
Erhürman: “Bıçak kemiği deldi, geçti!”
Kıb-Tek'den önemli duyuru!
Kıb-Tek'den önemli duyuru!
İnönü Şehitleri anıldı...
İnönü Şehitleri anıldı...
KKTC genelinde elektrik kesintisi
KKTC genelinde elektrik kesintisi
banner405
Flaş Haber
Eroğlu ameliyata alındı
Kapat

Erhürman: “Bıçak kemiği deldi, geçti!”

13 Temmuz 2022 Çarşamba 12:15
Erhürman: “Bıçak kemiği deldi, geçti!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin, Avrupa’da en yüksek enflasyona sahip ülkelerin on katına yakın bir enflasyonla mücadele ettiğini söyledi.

CTP Basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkedeki yıllık enflasyonun yüzde 110’a, gıda enflasyonunun ise yüzde 126’ya dayandığının altını çizen Erhürman, bu rakamların her ay daha da yükselmeye devam ettiğini kaydetti.

Erhürman, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte önce Mehmetçik köyünü, ardından da İskele ilçesini ziyaret ederek yurttaşlarla buluştu ve halkla görüş alış verişinde bulundu.

Tarihin en ciddi ekonomik ve demokratik fukaralaşma döneminden geçildiğine işaret eden Erhürman, “Her dakika demokrasimizden, ekonomimizden, çocuklarımızın torunlarımızın rızkından kaybetmeye devam ediyoruz” dedi.

Seçimin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen 3 ayda 3 kez hükümet bozulup kurulduğunu aktaran Erhürman, tarihin hiçbir döneminde önce yüzde 60’la parti başkanlığına seçilen, ardından da genel seçimlerde 24 milletvekili çıkaran bir partinin başkanının başbakanlığı kendi partisinden başka birine devretmek zorunda kalması gibi bir durumla karşılaşılmadığını dile getirdi. 

-“Ekonomik krizin ortasında ifade özgürlüğünü kısıtlamaya çalıştılar”

Ülkede ekonomik kriz varken gayrimeşru olduğunu savunduğu hükümetin ilk icraatının ifade özgürlüğünü kısıtlamaya çalışmak olduğunu belirten Tufan Erhürman, gazetecilerin sokakta, kendilerinin de Meclis’te gösterdikleri kararlı duruş sayesinde bu yasanın hayata geçmediğini, bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği Anlaşması’na da değinen Erhürman, protokolde memleketin ekonomik durumuyla ilgili maddeler olması gerekirken, toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkının sınırlanması, sendikal hakların sınırlandırılması ve toplu iş sözleşmesi hakkının budanması gibi maddeler bulunduğuna, bunların hiçbirinin ekonomik ve mali konularla alakası olmadığına dikkat çekti.

Büyük ölçüde Türk Lirası kullanımından kaynaklanan enflasyonun tavan yaptığı bir dönemde protokolde buna dair bir madde göremediklerini de kaydeden Erhürman, ekonomik ve mali işbirliği anlaşması adı altında ülkede kurumsal yapıya ve temel hak ve özgürlüklere ilişkin değişiklikler gündeme getirildiğini vurguladı.

 -“Bu gidiş, gidiş değil”

Ülkedeki gidişatın iyiye doğru olmadığının altını çizen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yakın geçmişte çok büyük bir yangın yaşandığını ancak evlerdeki ekonomik yangından dolayı bunun bile hak ettiği kadar gündem olamadığını belirtti.

Bıçağın artık kemiği delip geçtiğini aktaran Erhürman, “Bu arkadaşların bu işi bırakıp gitmesi lazım. Bunlar yerel yönetimleri de yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Anayasa’yı deldiler geçtiler. Haziran’da yapılması gereken seçimi Kasım sonuna ertelediler” dedi.

Yaşanan ekonomik ve demokratik fukaralaşma sürecinin bu ülkenin kaderi olmadığının altını çizen Erhürman, bütün bu sorunları Kıbrıs Türk halkının iradesinin çözeceğine vurgu yaptı.

banner360
Son Güncelleme: 13.07.2022 12:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kavurucu sıcaklara dikkat
Kavurucu sıcaklara dikkat
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Eroğlu ameliyata alındı
Eroğlu ameliyata alındı
Odalardan “yakıt tahliyesinin” büyük risk taşıdığı uyarısı
Odalardan “yakıt tahliyesinin” büyük risk taşıdığı uyarısı
LTB Kızılbaş Parkı, 18 Temmuz’da açılıyor
LTB Kızılbaş Parkı, 18 Temmuz’da açılıyor
Kıb-Tek'den önemli duyuru!
Kıb-Tek'den önemli duyuru!
İnönü Şehitleri anıldı...
İnönü Şehitleri anıldı...
Tatar: “Yunanistan’daki üslerin hedefi Türkiye ve KKTC”
Tatar: “Yunanistan’daki üslerin hedefi Türkiye ve KKTC”
Döviz kurları
Döviz kurları
KKTC genelinde elektrik kesintisi
KKTC genelinde elektrik kesintisi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim