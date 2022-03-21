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Erhürman: “Belediyeler reformu deyip de toplu iş sözleşmesini berhava edemezsiniz“

21 Mart 2022 Pazartesi 15:30
Erhürman: “Belediyeler reformu deyip de toplu iş sözleşmesini berhava edemezsiniz“

Erhürman: Belediyeler reformu deyip de toplu iş sözleşmesini berhava edemezsiniz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, toplu iş sözleşmesinin feshedilerek reform yapılamayacağının altını çizdi. Tufan Erhürman, demokratik katılımcılıktan uzak hazırlanan belediyelere yönelik yasa tasarılarının komitede görüşülmesine ret oyu kullanacaklarını ifade etti. Ciddiyetsizlikle, seçime 3 ay kala reform yapılamayacağına da vurgu yapan Tufan Erhürman, hükümete bu yanlıştan dönülmesi çağrısında da bulundu.

ERHÜRMAN: METNİ, MECLİS’E SUNULMADAN GÖRMEDİK

Belediyelerle ilgili çalışma hakkında konuşan Erhürman, söz konusu metnin son halini Meclis’e sunulmadan önce görmediklerini belirtti. Ana muhalefet partisiyle herhangi bir istişare gerçekleşmediğine vurgu yapan Erhürman, “Metin Meclis’e sunuldu ama ana muhalefet partisi metni meclise sunulmadan önce görmedi” dedi. Belediyelerle ilgili sözü edilen değişikliğin, memleketin kamu hizmetinin ve idari teşkilatının yarısına ilişkin bir değişiklik olduğunun altını çizen Erhürman, bugüne kadar seçim yasaları dahil birçok konunun Meclis’te görüşülürken, oybirliği gerektiğini defalarca tekrarladıklarını ifade etti.

“BEN YAPARIM OLUR ZİHNİYETİ HAKİM”

Söz konusu metnin hazırlanırken, hiçbir şekilde istişare yapılmadığını yineleyen Erhürman, “Ben yaparım, olur zihniyetidir hakim olan” diye konuştu. Çalışmanın ‘alelacele’ yapıldığına işaret eden Erhürman, yazılan genel gerekçeden hiçbir şey anlaşılmadığını belirtti. “Meclis’ten geçerse, utanç duyacağımız bir metin var elimizde” diyen Erhürman, ne yapıldığının farkında olmadan hazırlanan bir metinle karşı karşıya olunduğunu söyledi. Bu kadar temel bir meselenin alelacele gerçekleştirilemeyeceğine vurgu yapan Erhürman, CTP’nin gerek belediye reformuna, gerekse belediyelerin sayılarının azaltılmasına karşı olmadığını kaydetti.

“CTP’NİN GÖRÜŞÜ BU İŞİN CİDDİYETLE ELE ALINMASIDIR”

Erhürman, “CTP’nin görüşü bu işin ciddiyetle ele alınmasıdır” diye konuştu. Erhürman, yapılacak hataların yaratacağı kaosun, ‘kaş yapayım derken, göz çıkarmaya’ yol açacağına dikkat çekti. “Kim nerede seçime gireceğini bilmiyor. Çok ciddi demokratik sorun yaratıyorsunuz” diyen Erhürman, iktidarda olanların, bu konularda kafasına göre değişiklik yapamayacağını dile getirdi. Bu memlekette belediye reforma karşı olan kimsenin olmadığının altını çizen Erhürman, konunun ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı.

“KRİTERLER ÜZERİNDEN KONUŞULMASI GEREKİR”

Söz konusu işin ciddi bir iş olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Bu iş kriter ister. Hangi kritere göre X belediyeyi kapatıp Y belediyesiyle birleştireceğiniz kriterinin orada olması lazım” dedi. Kriterler üzerinden konuşmak zorunluluğunu hatırlatan Erhürman, “Hangi sebeple o belediyenin kapatılacağına dair gerekçeyi, sağlam şekilde ortaya koymanız gerekiyor” dedi. Tüm kriterlerin, bilim insanlarıyla birlikte gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “Belediyeler reformu deyip toplu iş sözleşmesini berhava edemezsiniz. Böyle bir şey mümkün değildir. Hangi hukukçu görüş verdi size bu konuda? Bunu iş hukukçularıyla konuşmanız lazım. Böyle şey olmaz. Toplu iş sözleşmesi anayasal bir haktır” diye konuştu.

“SEÇİME 3 AY KALA SEÇİM REFORMU YAPILMAZ”

Söz konusu işlerin çok ciddi işler olduğunu yineleyen Erhürman, dünyanın hiçbir yerinde bu ciddiyetsizlikle seçime 3 ay kala seçim reformu yapılamayacağını kaydetti. Söz konusu işin seçime 3 ay kala yapılamayacağını dile getiren Erhürman, memleketin kaosun içine sokulduğunu belirtti. Kapatılacak belediyelerin belediye başkanlarına ‘danışmanlık’ adı altında maaş ödeneceği hakkında da konuşan Erhürman, söz konusu durumun adının da ‘müşavirlik’ koyulmadığını ifade etti. Danışmanın, müşavirliğin daha yeni Türkçesi olduğuna dikkat çeken Erhürman, söz konusu durumda yeni müşavirliklerin yaratılacağını vurguladı.

“BELEDİYE REFORMU CİDDİ BİR İŞTİR, ÇALAKALEM YAPILAMAZ”

Bu uygulamanın hiçbir temelinin de olmadığını kaydeden Erhürman, “Geldiniz ve bu metinlerin içine kayyumluğu da koydunuz. Demokratik yoldan seçilen belediye başkanlarının yerine belli durumlarda kayyumların atanacağını söylediniz. Bu kadar ileriye gittiniz” dedi. Erhürman, belediye reformunun ciddi bir iş olduğunu ve çalakalem yapılamayacağını belirtti. İvedilik talebine oylarının ret olduğuna vurgu yapan Erhürman, belediye reformunun, toplu iş sözleşmelerini yasa yoluyla feshedilerek yapılamayacağını ifade etti. Belediye reformunun, belediyelerin özerkliğini daha da sağlamlaştırmak için yapılması gerektiğinin altını çizen Erhürman, “Seçimlere 3 ay kala belediye seçimlerinin bütün çehresini değiştiremezsiniz. Bunun adı reform falan olmaz, bu reformun adı kaos eklemektir. Doğrusu, yanlıştan dönmenizdir. Ayakta kalan belediyeleri de darmadağın eden hükümet olarak tarihe geçmenize ramak kalmıştır” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 21.03.2022 16:20
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