Erhürman: “Beceriksiz hükümet sorunlara odaklı değil”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin her konuda olduğu gibi hayvancıların sorunları konusunda da politika üretmediğini ve odaklandığı tek noktanın kurultay olduğunu ileri sürerek, hükümeti istifaya çağırdı.

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman ve beraberindeki heyet bugün Paşaköy’deki ağıllar bölgesini ziyaret etti ve hayvancıların sorunlarını dinledi.

Erhürman’a Mağusa Milletvekili Erkut Şahali ve Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp da eşlik ederken, Kıbrıs Türk Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları da ziyarette hazır bulundu.

ERHÜRMAN: “GENÇ HAYVANCILARIN PROJELERİ DESTEKLENMELİ”

Erhürman, ziyarette yaptığı konuşmada, özellikle genç hayvancıların projelerle desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Pandemi koşullarında tarımsal üretimin önemini yeniden hatırlattığını kaydeden Erhürman, tüm girdileri dövize endeksli bu sektörde yerel girdi payının artırılmasına başlayarak, ürünlerin hem iç hem dış pazarlarda satılabilirliğini sağlayacak bir planlamaya acilen gereksinim duyulduğunu söyledi.

“İSTİKRARSIZLIK, ÜLKENİN KANAYAN YARASI”

Tüketici ihtiyaçlarının doğru saptanmasının sürdürülebilir bir üretim ve pazarlama için elzem olduğunun altını çizen Erhürman, ithal ikamesi olabilecek bir ürün yelpazesinin geliştirilmesinin tarımın toplam ekonomi içindeki payını artırabileceğini kaydetti ve bu yolla da tarımla geçimini sağlayanların refah artışı yaşayabileceğini vurguladı.

İstikrarsızlığın ülkenin kanayan yarası olduğunu söyleyen Erhürman, yaşanmakta olan sorunların çözülebilir olduğunu ancak bu çözümlere odaklanmak yerine kendi kişisel siyasi hedefleri doğrultusunda hareket edenlerle toplumsal kazanım sağlanmasının mümkün olmadığını vurguladı.

NAİMOĞULLARI: “ÜRETİCİ MAĞDUR OLMAYA DEVAM EDİYOR”

Ziyaret sırasında söz alan Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ise, denetim eksikliğinden yakındı ve üreticinin mağdur olmaya devam ettiğini kaydetti.

Naimoğulları, süt fiyatlarının dibe vurduğuna ve ülkedeki et kaçakçılığına değindi.

Sektördeki sorunlar karşısında hükümetin hem kör hem sağır olduğunu ileri süren Naimoğulları, tarım kesiminin kaderine terk edildiğini söyledi.