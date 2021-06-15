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Erhürman: Aşılama tamamlanmalı, Eylül’de yüz yüze eğitim başlamalı!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkedeki üniversitelerin itibarını koruyabilmek adına eğitim sektöründe Eylül ayına kadar aşılama programının tamamlanıp yüz yüze eğitimin başlaması gerektiğini vurguladı.

15 Haziran 2021 Salı 17:13
Erhürman: Aşılama tamamlanmalı, Eylül’de yüz yüze eğitim başlamalı!
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Erhürman bugün, DAÜ-SEN’i kabul ederek yüz yüze eğitimin başlama şartlarını görüştü. CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede Erhürman’a Eğitimden Sorumlu MYK Üyesi Çiçek Göçkün Bayramoğlu eşlik etti. Görüşmede DAÜ-SEN adına Genel Sekreter Hamit Caner ve Mali İşler Sekreteri Sami Fethi yer aldı.

“EYLÜL’DE YÜZ YÜZE EĞİTİMİN BAŞLATILMASI GEREKİYOR”

Görüşmede konuşan CTP lideri Tufan Erhürman, eğitimcilerin aşılanması konusunda herkesin hemfikir olduğunu, ancak yabancı öğrencilerin hangi kurallara tabi tutularak geleceği hakkında kimsenin açıklama yapmadığını dile getirdi. CTP olarak Eylül’de yüz yüze eğitimin başlamasını ısrarla vurguladıklarını kaydeden Erhürman, bunun için ihtiyaç duyulan zamanın mevcut olduğunu da söyledi. İlk ve orta öğretimde görev alan öğretmenlerin aşılanmaya başlanmasının olumlu olduğunu ifade eden Erhürman, yükseköğrenimdeki öğretim görevlilerinin de aşılanması gerektiğini belirtti. Eylül ayına gelindiğinde “Yeterli aşılama yapılamadı, yüz yüze eğitim başlayamıyor” veya “Aşılama tamamlanmadı ama yüz yüze eğitim başlıyor” gibi bahaneleri kesinlikle kabul etmeyeceklerinin altını çizen Erhürman, hem Türkiye’den hem de AB’den önemli ölçüde aşı geldiğini de anımsattı.

“SADECE EKONOMİK DEĞİL, İTİBAR DA ÖNEMLİ”

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin ülke ekonomisini ve üniversitelerin itibarlarını fazlasıyla zedelediğini vurgulayan ana muhalefet CTP lideri Tufan Erhürman, buna artık tahammül göstermeyeceklerini kaydetti. Konunun sadece ekonomik değil, üniversitelerin itibarlarıyla da alakalı olduğunu dile getiren Erhürman, “Aileler bir dönem daha online eğitim yapılacak denirse öğrencileri buraya göndermeye yanaşmayacak. Üniversitelerin itibarı korunmak zorunda. Aşı programını uygulamak için önümüzde zaman var. Bugün itibarıyla bu programın açıklanması gerekiyordu” dedi. Yabancı öğrencilerin adaya hangi kriterler doğrultusunda geleceği hakkında da herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizen Erhürman, “Dünyanın birçok ülkesinden gelen yabancı öğrenci var. Bütün öğrenciler kendilerini ona göre ayarlayacaklar. Eylül’de gelecekler mi gelmeyecek mi? Aşılanacak mı, karantinaya mı girecek, bileklik mi takacaklar? Hükümetten bu konuda hiçbir açıklama yok, sadece tek söyledikleri ‘Merak etmeyin’. Bu söylemlerden bıktık çünkü merak ediyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiCtpTufan Erhürman
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