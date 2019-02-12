Erhürman Ankara'ya gidiyor

ERHÜRMAN, PERŞEMBE GÜNÜ TBMM’DE DÜZENLENECEK SEMPOZYUMUN AÇILIŞINDA KONUŞMA YAPACAK



Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Denetçisi Şeref Malkoç'un davetlisi olarak "6. Yılında Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu sempozyuma katılmak üzere bu akşam 20.45’te Ankara'ya gidiyor.

Başbakan Erhürman, Perşembe günü TBMM tören salonunda yer alacak sempozyumun açılışında bir de konuşma yapacak.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Erhürman ayrıca, yarın akşam saat 18.00'de Grand Ankara Otel'inde gerçekleştirilecek "Buluşma Toplantısında" Ankara'da yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya gelecek.

Başbakan Tufan Erhürman, Ankara ziyareti sırasında bazı temas ve görüşmeler de gerçekleştirecek.

Erhürman Cuma günü yurda dönecek.

