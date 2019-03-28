Erhürman Ankara'ya gidiyor

Başbakan Tufan Erhürman bugün Ankara'ya günü birlik çalışma ziyareti yapıyor. Başbakan Erhürman, Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’nü görüşecek

Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile de bir araya gelecek. Başbakan Erhürman, ayrıca Kıbrıs gazilerine milli mücadele madalyalarının dağıtımı yapılacağı bir törene de katılacak.

Başbakan Tufan Erhürman bugün Ankara’ya gitti. Erhürman'ı Ercan'dan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile diğer yetkililer uğurladı. Başbakan Erhürman'ı Ankara’da KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü ile diğer yetkililer karşıladı.

Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü görüşmeleri çerçevesinde Oktay ile görüşecek olan Erhürman ilk olarak KKTC’nin Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret edecek.

Erhürman, Türkiye saatiyle 12.45'te Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığında Fuat Oktay ve heyeti ile yemekli toplantı yapacak. Toplantıda Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü görüşülecek.

Başbakan Erhürman ardından saat 14.00'de Kıbrıs gazilerine milli mücadele madalyalarının dağıtımı yapılacağı bir törene katılacak.

Erhürman, saat 17.00'de ise KKTC’nin Ankara Büyükelçiliği’nde YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüşecek.

Başbakan Erhürman’a, Ankara ziyareti sırasında Başbakanlık Müsteşarı Berkan Tokar ve Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven eşlik ediyor.

Erhürman ve beraberindeki heyet akşam saat 20.25’te yurda dönecek.