Erhürman: “Anayasa’yı ihlal etmeyi alışkanlık haline getirdiler, ‘çatır çatır’ ihlal ediyorlar”

“Kimse bu memleketi alternatifsiz zannetmesin” diyen Erhürman, alternatif vizyon olduğunu belirtti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Başkanı Erhürman, BRT’de katıldığı programda soruları yanıtladı.

“BÜTÜN BUNLAR NORMAL Mİ GELİYOR?”

Halka yaşatılanların tam bir “maskaralık” olduğunu ileri süren Erhürman, bunun Türkçede başka karşılığının olmadığını dile getirdi.

Bir bakan değiştirmek için hükümetin istifa etmesinin, kimsenin aklına yatmadığını ifade eden Erhürman, bugün Meclis’teki hükümet programıyla ilgili görüşmenin 5 dakika sürdüğünü hatırlattı. “Bütün bunlar normal geliyor mu?” diye soran Tufan Erhürman, tüm yaşananların normal karşılanmadığını kaydetti.

Hükümetin küçük ortakları DP ile YDP’nin hazırladığı ‘100 günlük deklarasyon’ hakkında da konuşan Erhürman, “100 gün içinde bu şartlar uygulanmazsa, hükümetin düşeceğini söylüyorlar. Hükümet programı okundu, siz eğer 100 günlük program koyacaksanız ortaya, hükümet programına koyacaksınız. Hükümetin 2 ortağının ayrı deklarasyonu varsa, neyin güven oylaması yapılıyor?” diye sordu.

Seçimden önce UBP’nin ‘istikrar’ ve ‘iktidar bizim işimiz’ söylemlerini hatırlatan Erhürman, şöyle devam etti:

“15’inci gün bakan istifa etmek zorunda bırakıldı. UBP PM kararına rağmen Sayın Tahsin Ertuğruloğlu dışarıdan bakan atandı. Yeni hükümete de 100 günlük ömür biçiyor küçük ortaklar. Ne istikrar ve ne de iktidar. Böyle bir duruma ben maskaralık dışında hangi kelimeyi kullanabilirim?”

Türkiye ile imzalanan protokolün hala açıklanmamasını da eleştiren Tufan Erhürman, protokolün henüz ellerine geçmediğini belirtti. Erhürman, “Rakamlar çıktı, hiçbir şey yok. 1 milyardan fazlası AKSA’ya gidiyor. Yaklaşık 1 milyara yakını da asgari harcamalar. Ortaya koyduğunuz vizyon tamamen çökmüş durumdadır. Bu halk gerçekten yoruldu. Sadece elektrik faturalarında yaşatılanlar bile maskaralığın daniskasıdır” ifadelerini kullandı.

“NE OLACAĞINIZ DEĞİL, NE YAPACAĞINIZ ÖNEMLİDİR”

Çıkış yolu kavramının, koltuklar üzerinden değerlendirmenin son derece yanlış olduğunu kaydeden Erhürman, “Ne olacağınız değil, ne yapacağınız önemlidir” diyerek, şunları belirtti:

“Bu hükümet bu kargaşayı yaşatıyor ama halkın önüne koyduğu vizyon neydi? ‘İstikrar ve İktidar bizim işimiz.’ Bu vizyon çöktü. Bu memleket ne çektiyse, bu iddialardan çekti. Halk, koltuk kavgalarıyla yaşamak zorunda kaldı.”



Gençlerin ülkeden göç etmesiyle ilgili de konuşan CTP Genel Başkanı Erhürman, “yaşatılan vizyonsuzlukların gençlerin ülkeye dönmemesini sağladığını” savundu.Ülkede mart ayında ödenecek elektrik faturalarının hala belli olmadığını dile getiren Erhürman, “Biz mart ayı elektrik faturalarının gelmediğini konuşurken, dünyada birçok şey oluyor” dedi. Tufan Erhürman, Lokmacı geçiş noktasında hareketlilik başladığını fakat geçişlerdeki sıkıntıların devam ettiğini de belirtti.“KİMSE BU MEMLEKETİ ANTERNATİFSİZ ZANNETMESİN”5 yıllık ekonomik, kültürel kalkınma planının önemine işaret eden Erhürman, yeni geçiş noktalarının açılmasının ekonomiye sağlayacağı olumlu etkilerden söz etti. CTP Genel Başkanı Erhürman, “Bu vizyon kapı açma derdinde değil, dünyayla buluşma derdinde değil” diye konuştu.Ortada 59 gün süren bir hükümetin olduğunu ifade eden Erhürman, “Bu halk, bu krizin içinde bunlarla uğraşmaya mecbur mu?” diye sordu. “Kimse bu memleketi alternatifsiz zannetmesin” diyen Erhürman, alternatif vizyon olduğunu belirtti.Şu anki hükümetin ‘bulunmaz Hint kumaşı’ olmadığını savunan Erhürman, yerel yönetim seçimlerine değindi. “Bu memlekette bir defa daha bu zihniyet çatır çatır Anayasa’yı ihlal ediyor” diyen Erhürman, Anayasa’yı ihlal etmenin, söz konusu zihniyet tarafından alışkanlık haline getirildiğini ileri sürdü.“KAYBETTİĞİMİZ ZAMAN, ÇOCUKLARIMIZIN ÜLKEYE DÖNÜP DÖNMEYECEĞİNE MAL OLUYOR”Protokolün hala ellerine ulaşmadığını yineleyen Erhürman, şunları kaydetti:“Böyle bir yapıyla karşı karşıyayız. Protokolle ilgili rakamsal düzeyde bir beklentinin olmadığı net bir şekilde ortadadır. Merak ettiğimiz bizim tarafın ne taahhüt ettiğidir. Neyin olmadığını 8 ayrı televizyon programında açıkladılar fakat ne taahhüt ettiklerini açıklamadılar.”Güven yaratıcı önlemlerin müzakere edilmesi gerektiğini belirten Erhürman, “Kabul edeceksiniz demiyorum. Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarları doğrultusunda müzakere edeceksiniz. Bunları müzakere etmek sadece çözüme değil, ekonomiye dayalı da bir vizyondur” şeklinde konuştu.“İki eşit egemen devlet modeli” hakkında konuşan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını ben yeni modele geçtim diyerek böyle kolay bir şekilde kimse harcayamaz. Kaybettiğimiz zaman, çocuklarımızın bu ülkeye dönüp dönmeyeceğine mal oluyor” ifadelerini kullandı.