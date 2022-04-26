Erhürman: Amcaoğlu'nun söyledikleri tam anlamıyla ibretlik

Erhüran'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Sn. Amcaoğlu'nun dün akşam BRT'de katıldığı programda söyledikleri tam anlamıyla ibretlik!

Sn. Amcaoğlu fahiş alkollü içki zammının gümrük gelirlerini ve Fiyat İstikrar Fonu gelirlerini düşürdüğünü, elektrik zammında yanlış hesap yapıldığını, zamdan indirimin maliyetinin 180 değil 25-30 milyon TL olduğunu açıklıyor. Bununla da yetinmiyor ve KIB-TEK yönetiminin Kasım ayından bu yana neden hata yaparak bu üç-dört aylık zararın oluşmasına sebebiyet verdiğini soruyor! 59 gün boyunca bu alanlarda yapılan yanlışları söyleyen/anlatan muhalefet milletvekillerine "yalnızca eleştiri yapıyorsunuz, öneri yapmıyorsunuz" diyenler şimdi ne diyecekler?

Peki bakan olmadan önce de UBP milletvekili ve eski Maliye Bakanı olan Sn. Amcaoğlu bunları söylerken, iki milletvekilini, Sn. Amcaoğlu ve Sn. Atun'u yan yana getirip söyledikleri birbirine taban tabana zıt şeyler arasından doğrusunu bulma becerisini gösteremeyip ülkeyi kaosa sürükleyen Sn. Sucuoğlu bu durumda yine "hatadan dönmek erdemdir" demekle mi yetinecek?! 59 gündür ülkenin yönetilmemesinin, bu krizin ortasında hem Maliye'nin, hem yurttaşların zarara uğratılmasının ve ardından yaşatılan maskaralığın yarattığı tahribat nasıl giderilecek?

Sn. Amcaoğlu'nun anlattıkları bu ülkeyi yönetmek konusunda size güvenilmemesinin gerekçesini en açık biçimde ortaya koyuyor!