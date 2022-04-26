Erhürman: Amcaoğlu'nun söyledikleri tam anlamıyla ibretlik

Erhüran'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:
Sn. Amcaoğlu'nun dün akşam BRT'de katıldığı programda söyledikleri tam anlamıyla ibretlik!
Peki bakan olmadan önce de UBP milletvekili ve eski Maliye Bakanı olan Sn. Amcaoğlu bunları söylerken, iki milletvekilini, Sn. Amcaoğlu ve Sn. Atun'u yan yana getirip söyledikleri birbirine taban tabana zıt şeyler arasından doğrusunu bulma becerisini gösteremeyip ülkeyi kaosa sürükleyen Sn. Sucuoğlu bu durumda yine "hatadan dönmek erdemdir" demekle mi yetinecek?! 59 gündür ülkenin yönetilmemesinin, bu krizin ortasında hem Maliye'nin, hem yurttaşların zarara uğratılmasının ve ardından yaşatılan maskaralığın yarattığı tahribat nasıl giderilecek?
Sn. Amcaoğlu'nun anlattıkları bu ülkeyi yönetmek konusunda size güvenilmemesinin gerekçesini en açık biçimde ortaya koyuyor!