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Erhürman: “Aklın yolu barıştır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, dün gece Girne’de Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda geleneksel “Barış Ateşi” etkinliğini gerçekleştirdi. 

Erhürman: “Aklın yolu barıştır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, dün gece Girne’de Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda geleneksel “Barış Ateşi” etkinliğini gerçekleştirdi. 

01 Şubat 2020 Cumartesi 13:08
Erhürman: “Aklın yolu barıştır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, dün gece Girne’de Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda geleneksel “Barış Ateşi” etkinliğini gerçekleştirdi. 

Etkinliğe CTP’nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman da katılarak gençlere seslendi. 

CTP’den verilen bilgiye göre, Gençlik Örgütü’nün düzenlediği etkinlikte Hasan Altundal, Erce Güner, The Raperin Grubu ve İki Toplumlu Folklor ekipleri sahne aldı. Güney Kıbrıs’tan EDON Gençlik Örgütü de Girne’deki Barış Ateşi etkinliğine katıldı. 

Gecede Erhürman’ın yanı sıra Gençlik Örgütü Başkanı Doğukan Akdeniz ile Girne Gençlik Örgütü Başkanı Pembe Ardıç da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez” sloganları atan gençler, çözüm umutlarının her zaman taze kalacağını bildirdi.

ERHÜRMAN: “BARIŞ ATEŞİ ÇÖZÜME KADAR YANMAYA DEVAM EDECEK”

Barış Ateşi etkinliğinde konuşan CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, yıllardır barış ateşinin inatla yandığını ve federal çözüme ulaşana kadar bu ateşin yanmaya devam edeceğini vurguladı. 

Hem Doğu Akdeniz hem de Ortadoğu’da sıkıntılı bir süreçten geçildiğini dile getiren Erhürman, bu ortamın gerginliği de beraberinde getirdiğini söyledi. 

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Aklın yolunda gidilmesi ve rasyonel davranılması halinde Ada etrafındaki zenginliklerden eşit olarak faydalanılabileceğinin altını çizen Erhürman, “Hep birlikte hem bu adaya hem de bölgeye barışı getirebiliriz. O yüzden aklın yolu barıştır. Biz Kıbrıs’ta bir an önce çözüm istiyoruz ve federal çözümle Kıbrıs’a da bölgeye de barışı getireceğimizi biliyoruz. Bütün bölge halklarının halkların kardeşliği içerisinde el ele, kol kola dayanışma içerisinde yaşayabileceğini biliyoruz” şeklinde konuştu. 

AKDENİZ: “İNANCIMIZI SOKAKLARA TAŞIMAYA DEVAM EDİYORUZ”

CTP Gençlik Örgütü Başkanı Doğukan Akdeniz de, barışa olan inançlarını sokaklara taşımaya devam ettiklerini ve bu mücadelelerinin sürmeye devam edeceğini belirtti. 

Akdeniz, Kıbrıs’ın güneyinden etkinliğe katılan EDON Örgütü’ne de teşekkür ederken, barış şarkılarını bu sıcak ortamlarda söylemeye devam edeceklerini kaydetti. 

ARDIÇ: “FEDERAL ÇÖZÜME EN ERKEN ZAMANDA ULAŞMAYI TEMENNİ EDİYORUZ”

Etkinlikte konuşma yapan CTP Girne Gençlik Örgütü Başkanı Pembe Ardıç da, savaşı yaşayan nesillerin çocukları olduklarını ve bu acıların bir daha yaşanmaması için statükonun son bulmasını ve erken zamanda federal çözüme ulaşmayı temenni ettiklerini belirtti. 

Ardıç, “İnanıyoruz ki Tufan Erhürman’la bu amaca ulaşacağız. Biz bu amaca ulaşmak için canla başla uğraşmanın sözünü veriyoruz” ifadelerini kullandı. 

Son Güncelleme: 01.02.2020 16:54
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiCtpTufan Erhürman
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