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Erhürman: “Aklın yolu 2023 içerisinde erken seçimdir”

11 Ocak 2023 Çarşamba 17:42
Erhürman: “Aklın yolu 2023 içerisinde erken seçimdir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, iradenin yıprandığını ifade ederek, aklın yolunun 2023’te ara seçim yerine erken seçim olduğunu vurguladı.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Tufan Erhürman, katıldığı bir programda değerlendirmelerde bulundu.

Yaşanan sorunların her gün biraz daha büyüdüğünü ve bu sorunlara çare üretilmediğini kaydeden Erhürman, “İradenin yenilenme ihtiyacı doğmuştur” dedi. Erhürman, “Faiz Bey’in başbakanlıktan gittiği gün bu durum net olarak ortaya çıkmıştır aslında. Dolayısıyla biz bu seçimin erken seçim olarak 2023 yılında gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. 

-“Bakkal defterine dönen bir bütçeyle karşı karşıyayız” 

Bakkal defterine dönen bir bütçeyle karşı karşıya olduklarını söyleyen Erhürman, vergi dilimlerinin en son 2019’da, kendi dönemlerinde düzenlendiğini hatırlattı ve şimdi düzenlenecek olmasının "müjde" gibi duyurulmasını eleştirdi. 

Ulaştırma Bakanı Arıklı’nın, “CTP bu yapıyla ülkeyi yönetemez” şeklindeki sözlerine de yanıt veren Erhürman, “Sayın Arıklı, sürpriz yumurta havasında. Her gün ne atayım da gündemi değişeyim diye düşünüyor. İnsanlar konuşurken gerekçeli konuşur. Hangi yapıyla CTP ülkeyi yönetemez?” dedi.

-“Her başbakan olan, tarihin kendiyle başladığını düşünüyor”

Bazı kişilerin, CTP’nin içine konuşmaktan keyif aldıklarını ifade eden Erhürman, “Keşke tartışılabilir bir şeyler atsalar ortaya da konuşsak. Şu anda sokaktaki insanlar bunu mu konuşuyor? Bizim insanlarımız ilaç bulamıyor, ekmek alıyorken sayısını hesaplamaya başladı. Sen de bu laflarla memleketin gündemini meşgul edeceksin” diye konuştu. İlaç eksikliği konusunun uzun zamandır gündemde olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Bu ülkedeki hangi sorunu fark edip de zamanında önlem alıyorsun? Bu memleketin gailesini çekmiyorlar” dedi. “Her başbakan olan, tarihin kendiyle başladığını düşünüyor. Aynı partiye mensup değillermiş gibi” diyen Erhürman, isimlerin değişse de zihniyetin aynı olduğunu vurguladı. 

-“11 bin 800 TL bize alım gücünü göstermiyor” 

Asgari ücret ne kadar yükselirse yükselsin, meselenin alım gücü meselesi olduğuna dikkat çeken Erhürman, bu memlekette hayat pahalılığı olduğunu ve insanların alım gücünün artırılmadığını kaydetti. Söz konusu sistemin bu şekilde sürdürülemeyeceğini vurgulayan Erhürman, “Bizim muhasebemizi artık stabil bir para birimine endekslememiz lazım. 11 bin 800 Türk Lirası, farazi bir rakamdır. Alım gücünü göstermiyor bize. Beş ekmek alırken 4 buçuk ekmek alır duruma düşebiliriz ilerleyen günlerde. Rakamları ve kaynakları masaya yatırmak zorundasınız” diye konuştu. Temel tüketim maddelerinde devletin gelirlerinden vazgeçmesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, bunun sonrasında yapılacak denetimin, çok daha anlamlı olacağına vurgu yaptı. 

-“Bu halkın iradesi yenilenmelidir”

Halkın iradesinin yenilenmesi gerektiğini kaydeden Erhürman, haziranda bir milletvekili için ara seçime gidileceğini anımsatarak, “Bir milletvekili için ara seçimi yapacaksanız, bütün memlekette yapacaksınız. Sandıklar memleketin her tarafında kurulacak. Partiler için bir milletvekilliği önemli hale gelecek. O seçimin sonucuna bağlı olarak erken seçim gündeme gelecek. İrade yıprandı. Demokratik ve ekonomik açıdan fukaralaştık. Bu şartlarda haziranda ara seçim değil, haziranda erken seçim yapalım, yeni sayfayı açalım diyoruz” ifadelerini kullandı. 

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