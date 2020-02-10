Erhürman: Adalıların ortak başarı hikayesini yazmalıyız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi’nin Naci Talat Vakfı Barış ve Dostluk Evi’nde düzenlediği Şarap Gecesi’ne katıldı. Erhürman gecede yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türkler’in sporda, ticarette, kültürde, sanatta ve girişimcilik alanında tek tek başarı öykülerini, hem ülke içinde hem de uluslararası alanda çeşitli başlıklar altında yazmaya devam ettiklerini söyledi.

Erhürman sözlerine şöyle devam etti: “Bizim hem bireysel hem kurumsal düzeyde, hem kendimize hem de dünyaya kendimizi ispat ettiğimiz ortada. Ama şimdi başka şeyler yapmanın zamanı geldi. Bu bireysel ve kurumsal başarı hikayelerinin hepsini birleştirerek bu halkın, bu ülkenin, bu adanın ve bütün adalıların ortak başarı hikayesine dönüştürme zamanımız gelmiştir. Gençler de bunu haykırmaktadır.”