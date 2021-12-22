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Erhürman: “AB ile ilişkileri doğru zemine oturtacak olan CTP’dir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse hükümetin, Avrupa Birliği (AB) ile ilişki kuramayacak duruma geldiğini ileri sürerek, 23 Ocak’tan sonra CTP’nin iktidara gelmesinin ardından AB ile ilişkileri yeniden doğru zemine oturtacaklarını söyledi.

22 Aralık 2021 Çarşamba 17:45
Erhürman: “AB ile ilişkileri doğru zemine oturtacak olan CTP’dir”

CTP’den yapılan açıklamaya göre Erhürman dün, beraberindeki heyetle birlikte Girne’de temaslarda bulundu. CTP heyetinin, TBK Gaziler Derneği, ARUCAD ve  Girne Avcılık ve Atıcılık Kulübü’nü ziyaret ettikten sonra Zeytinlik’te köy halkıyla bir araya gelerek seçim vizyonunu paylaştığı bildirildi.

Erhürman’a ziyaretlerinde milletvekili adayları da eşlik etti. CTP heyeti, ülke sorunlarının çözüme kavuşmasının CTP’nin güçlü bir şekilde iktidara gelmesiyle gerçekleşeceğini söyledi.

“KIBRIS SORUNU ÇÖZÜLECEKSE FEDERASYON MODELİNDE ÇÖZÜLECEK”

Girne bölgesindeki ziyaretlerde konuşmalar yapan CTP lideri Tufan Erhürman, ülkede hemen her konunun rayından çıktığını, buna Kıbrıs sorununun da dahil olduğunu savundu.

Erhürman, Kıbrıs sorunu eğer bir çözüme kavuşacaksa bunun sadece iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı federal bir anlaşmayla olacağını, egemen eşitliğe dayalı iki devleti savunduğunu iddia edenlerin de bunun farkında olduğunu savundu.

Yeşil Hat Tüzüğü’nden Mali Yardım Tüzüğü’ne kadar Kıbrıslı Türklerin dünyayla buluşması için atılan tüm adımların federal çözüm iradesinden kaynaklandığını vurgulayan Erhürman, hem Cumhurbaşkanlığı, hem de hükümetin geçmişte atılan bu adımları ortadan kaldırmak için çaba harcadığını savunarak, bundan en büyük zararı ise Kıbrıs Türk halkının gördüğünü söyledi.

Avrupa Birliği ile ilişkilerin rayından çıktığını ifade eden Erhürman, bu ilişkileri tekrar doğru zemine oturtabilecek partinin CTP olduğunu savundu.

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“BANKALARIMIZDAKİ TL MEVDUATI TÜRKİYE’YE GÖÇ EDECEK”

Tufan Erhürman, Türkiye’de yaşanan son ekonomik gelişmelerden Kıbrıslı Türklerin oldukça fazla etkilendiğini dile getirirken, bu konuda gerekli adımların atılabilmesi için hem hükümete hem Cumhurbaşkanı’na çağrı yaptıklarını, ancak, kimsenin Türkiyeli yetkililerle görüşmediğini savundu.

Erhürman bu konuda şöyle konuştu:

“Türkiye’deki yönetim bankalara Türk lirası mevduat yatırdığınızda 3 ay vadeli bir mevduatsa ve yüzde 10 faizden olduğunu düşünelim, doların TL karşısındaki değer kazancı yüzde 30 olduğunu düşünelim, faizin 10’unu banka ödeyecek, geriye kalan döviz artışı olan yüzde 20’yi de hazine karşılayacak. Çağrı yapmamıza rağmen ne Cumhurbaşkanı ne Başbakan Türkiye ile bu konu hakkında bağlantı kurmuş değildir. Bu durum, bizim bankalarımızdaki TL mevduatın Türkiye’ye göç etmesi demektir. Türkiye hazinesi mevduat için ne yapacaksa, burada da yapmak zorunda. Çünkü biz de TL kullanıyoruz.”

Bankaların korunması gerektiğini dile getiren Erhürman, bu konuda ne Cumhurbaşkanı ne Başbakan ne Maliye Bakanı ne de Ekonomi Bakanı’nın konuşma yaptığını ileri sürdü.

“GİDERLER DÖVİZE GEÇTİ, GELİRLERİMİZ DE DÖVİZE ENDEKSLENECEK”

CTP lideri Tufan Erhürman, göreve gelmeleri halinde halkım alım gücünü korumak adına önemli kararlar alacaklarına işaret ederek, son zamanlarda ortaya koydukları “gelirleri de dövize sabitleme” tezine halktan büyük destek geldiğini açıkladı.

Giderler noktasında Kıbrıslı Türklerin çoktan dövize geçtiğini kaydeden Erhürman, gelirlerin de döviz kuruna endekslenmesi gerektiğini ifade etti ve CTP’nin hükümeti kurmasından sonra bu konuda çalışmaların başlayacağının altını çizdi.

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Son Güncelleme: 22.12.2021 18:08
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