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Erhürman'a ciddi uyarı!

Erhürman'a ciddi uyarı!

11 Mart 2019 Pazartesi 10:12
Erhürman'a ciddi uyarı!

Erhürman'a ciddi uyarı!

Kıbrıs Türk Gençlik Bırliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu Başbakan Tufan Erhürman'a "İngiltereye 20 yıl sonra gelen Başbakanı karşılayacak Kıbrıslı Türk olmayacak" dedi. İngiltere'nin başkenti Londra'da Kıbrıslı Türklerle biraraya gelen Başbakan Tufan Erhürman'a ve orada bulunanlara, toplantı esnasında yaptığı konuşmada KTGBİ Başkanı Nafiya Horozoğlu tarafından âdeta isyan edildi.

Nafiya Horozoğlu, her ortamda bize sahip çıktığınızı söylüyorsunuz ama burada gelecek garantimiz yok, güvenlikte değiliz. Biz seçme seçilme hakkı istemiyoruz, sahip çıkılmak istiyoruz diye devam ettiği konuşmasında kültür bağlarının gelişmesi için çaba gösterilmesini de talep etti.

BAŞBAKAN ERHÜRMAN İNGİLTERE'DE YAŞAYAN KIBRISLI TÜRKLERLE BULUŞTU

Başbakan Tufan Erhürman, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerle 'Halkla Buluşma' etkinliğinde bir araya geldi.

Başbakan Erhürman, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seslenerek, El ele verelim potansiyellerimizi birleştirelim, bireysel başarılarımızı birleştirirsek toplumsal başarı hikayesini de yazarız. Mesele; bir halkın halk olarak varolma meselesidir. Ben halkıma güveniyorum"dedi.

Erhürman, yurtdışındaki Kıbrıslı Türklere, çocuklarını ülkelerine getirmeleri, ülkelerine sahip çıkmalarını, memleketlerini kültürlerini, dillerini bilmelerini tanıtmaları bağlarını güçlendirmeleri çağrısında da bulundu.

'Halkla Buluşma' etkinliğinde söz alan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği Başkanı Nafiya Horozoğlu, İngiltere'deki gençlerin 
asimile olduğunu vurgulayarak, gençlere sahip çıkılması geretiğini belirtti.

Horozoğlu şu açıklamayı yaptı:

"Öncelikle sizlere şunu sormak isterim ki, sizler hiç gençlere sordunuz mu ne istiyorsunuz? Siz bu gençleri hiç gördünüz mü? Bu gençler asimile olurken sizler ne yaptınız?

Ben 22 yaşındayım ve her zaman bu toplumun içerisinde olmak için çok çaba gösterdim. Kıbrıs Türk Gençlik Birliğini kurduk ve kendimizce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve mücadele veriyoruz. Gençlerimiz burda asimile oluyor. Gençlerimiz kötü alışkanlıklara bulaşıyor.

İki hafta önce Kuzey Londra'da yaklaşık beş gün içerisinde altı tane genç öldürüldü. Bunlar bizim aramızda olan gençlerimiz de olabilir. Londra'da suç oranları zirvede. Bunları önlemek için biz ne yapıyoruz?

İngiltere'de doğup büyüyen gençler seçme seçilme hakkı talep etmiyor. Bu gençler kültürünü tanımak ve kimliğine sahip çıkmak istiyor. Yirmi veya otuz yıl sonra bu ülkeye bir Başbakan geldiğinde kendisini karşılayacak bir genç bile bulamayacak. Çünkü bizler bişey yapmıyoruz ve bu gençler kayboluyor. Çünkü bizler hep KKTC hükümetinden bişeyler talep ediyoruz.

Ama burdaki gençler için ne yaptık ne istedik? Burada doğup büyüyen gençlere sahip çıktık mı?

Başbakanımız burada toplumsal dayanışmayı vurguladı.
Sizler toplumsal dayanışma sağlamak için ne yapıyorsunuz?

Biz birliktelik isteriz, dayanışma isteriz. Egoları bir tarafa bırakmalıyız. Kimse kimseden üstün değildir. Gençlerimiz sahip çıkalım."

Son Güncelleme: 11.03.2019 11:32
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