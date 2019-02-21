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Erhürman, “26 Şubat’ta Anastasiadis’in ne demek istediğini netleştirmesi gerekiyor ki anlamlı şekilde başka şeyler konuşulabilsin”

Erhürman, “26 Şubat’ta Anastasiadis’in ne demek istediğini netleştirmesi gerekiyor ki anlamlı şekilde başka şeyler konuşulabilsin”

21 Şubat 2019 Perşembe 10:40
Erhürman, “26 Şubat’ta Anastasiadis’in ne demek istediğini netleştirmesi gerekiyor ki anlamlı şekilde başka şeyler konuşulabilsin”

CUMHURBAŞKANI AKINCI İLE BAŞBAKAN ERHÜRMAN HAFTALIK OLAĞAN GÖRÜŞMELERİ ÇERÇEVESİNDE BİRARAYA GELDİ 

KIBRIS KONUSU VE KAMU REFORMU ELE ALINDI

“KAMU REFORMU KOMİTEDE AYRINTILI ŞEKİLDE ELE ALINACAK”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman, bugün haftalık olağan görüşme çerçevesinde yaklaşık bir saat süren bir toplantı yaptı.

Toplantıda Kıbrıs sorunu ile Kamu Reformu Yasa Tasarısı ele alındı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ve Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven de hazır bulundu.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman toplantıdan sonra basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ile 26 Şubat’ta liderler arasında yapılacak görüşme ve Kamu Reformu Yasa Tasarısı’nı görüştüklerini söyledi.

Erhürman, 26 Şubat’taki görüşmede beklentinin Anastasiadis’in bugüne kadarki söylemlerini somutlaştırması olduğuna işaret etti.

Anastasiadis’in uzun zamandan beri farklı kavramları ortaya attığını, bu kavramları somutlaştırmaktan da ısrarla kaçındığını dile getiren Erhürman, “Dolayısıyla bu gayrı resmi görüşmede ne demek istediğini netleştirmesi gerekiyor ki anlamlı şekilde başka şeyler de konuşulabilsin” dedi.

Rum lider Anastasiadis’in somutlaştırdığı görüşlerinin Kıbrıs Türk tarafı tarafından kabul edilebilir bulunması halinde, sonuç odaklı ve ucu bucağı belli olan bir müzakereye hazır olması gerektiğini söyleyen Erhürman, şu ana kadar Anastasiadis’in farklı kavramlar ortaya atarak zamana oynadığını kaydetti.

Erhürman, güven artırıcı önemlemler bağlamında mobil telefonlar ve elektrik gibi konuların da Rum tarafının ayak sürümesi dolayısıyla gerçekleşemediğini söyleyerek, iki liderin bu konuların hayata geçmesi konusunda mutabakata varmasına rağmen Rum tarafının adım atmaktan kaçındığını ve ilerleme sağlanamadığını belirtti.

Türk tarafının müzakere olsun diye müzakere etme durumunu kabul etmediğini kaydeden Erhürman, siyasi eşitliğin kabul edilmediği şartlarda müzakere edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Erhürman, “Anastasiadis’in bugüne kadarki yaklaşımı orada da devam ederse bundan birşey çıkamayacağını söylemek yanlış olmaz” dedi.

“KAMU REFORMU KOMİTEDE AYRINTILI ŞEKİLDE ELE ALINACAK”

Başbakan Erhürman, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Kamu Reformu Yasa Tasarısı konusunda da görüş alışverişinde bulunulduklarını kaydetti.

Kamu reformu ile ilgili çalışmaların yıllardır devam ettiğini anımsatan Erhürman, sendikaların komite aşamasında da sürece dahil olacağını, tasarının ayrıntılı bir şekilde ele alınacağını belirtti.

Tasarı ile ilgili temel ilkeler bulunduğunu, bunları bozmamak kaydıyla tüm konuların komitede müzakere edileceğini ortak akıl bulunmaya çalışılacağını söyleyen Erhürman, sendikaların bu süreç içinde aktif olarak yer alacağını ifade etti.

Sendikalarla yasa tasarısı ile ilgili görüşme yapacaklarını dile getiren Erhürman, temelde yapılmak istenen dışında kalan noktalarda konuşulabileceğini ama ilkeler üzerinde uzlaşılması gerektiğini söyledi.

Erhürman, “Bu konu sendikalardan kopuk sürdürülecek bir konu değil. Kamu reformu kavramı yıllardır toplumun gündeminde ve yıllardır neden geçmediği sorgulanıyor. Şimdi Meclise geldi. Elbette görüş ayrılıkları olabilir. Ayrıntılı bir çalışmadır” dedi.

Başbakan Erhürman, sendikaların aktif katılımının önemli olduğunu ifade etti.

Son Güncelleme: 21.02.2019 14:26
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