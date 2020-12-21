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Erhürman: 13. maaşları ödemek başarı değildir!

21 Aralık 2020 Pazartesi 16:36
Erhürman: 13. maaşları ödemek başarı değildir!
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada devlet yönetiminin en başta ciddiyet gerektirdiğini bunun da UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nde olmadığını vurguladı. Yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte eski söylemlerin de geri geldiğini belirten Erhürman, devlet kavramı yüzünden son günlerde hamaset yapıldığını dile getirdi. Dönemin Başbakanı Ersin Tatar tarafından imzalanan protokole göre 1 milyar 150 milyon TL’lik rakamın cari bütçe açığına ayrıldığını anımsatan Erhürman, o dönemlerde hükümete özel sektörün ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını sorduklarını hatırlattı. Buna rağmen Tatar’ın sorulara cevap vermeyip seçim yaklaştıkça halka boş vaatlerde bulunduğunu dile getiren Erhürman, bu ödemelerin kaynaklarını sorduklarını ancak hiçbir kaynağın kendilerine açıklanmadığını işaret etti.

“13. MAAŞ ÖDEMELERİNİ EYLÜL’DE DUYURMANIN NE GEREĞİ VARDI?”

Aralık ayında ödenmesi gereken 13. maaşlarla ilgili Eylül ayında hükümetin “Herhangi bir sorun yok, 13. maaşlar ödenecek” açıklaması yaptığını hatırlatan Erhürman, “Bunu 5 ay önceden duyurmanın ne gereği vardı?” diye sordu. 13. maaş ödemesinin o dönemde seçim malzemesi haline dönüştürüldüğünü kaydeden Erhürman, bugün ise Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un kaynak bulamamaktan yakındığını söyledi. Hali hazırda ödenmeyen bin 500 ve 2 bin TL’lik ödemelerin de bulunduğunu ifade eden Erhürman, suyla ilgili onarım çalışmasına 800 milyon, Acil Durum Hastanesi için de 100 milyon TL harcandığını öğrendiklerini belirtti. Cari bütçe açığı için ayrılan paranın bu kalemlere harcandığını söyleyen Erhürman, protokole imza atan Ersin Tatar’ın 800 milyonluk harcamayla ilgili yanlış bilgilere sahip olduğunu vurguladı.

“BULUP VERMENİZ BAŞARI DEĞİL”

Hükümetin verdiği taahhütlere bakıldığı zaman 13. Maaşları bulup vermesinin bir başarı sayılamayacağını belirten CTP lideri Tufan Erhürman, bunun hükümetin kendi taahhüdü olduğunu söyledi. Hükümetin maaşları ödemesi halinde bunun tek bir faydası olacağını, bunun da yalancı konumuna düşmekten kurtulacakları olduğunu dile getiren Erhürman, ““Bulmadığınız takdirde de size ‘yalan söylediniz’ diyeceğim” dedi. Bu kaynakların seçim öncesinden ilan edilmeye başlandığını, o dönem hükümete kaynak göstermesi yönünde talepte bulunduklarını anımsatan Erhürman, “Kaynağa gerek yok biz öderiz dediniz. Maliye Bakanı’ndan veya Başbakandan rica ediyorum, bize şu anki mali durum çerçevesinde 13. Maaş ve 255 milyonluk özel sektörün beklentisiyle ilgili açıklama yapsınlar. Beklentim çok yüksek değil ama umarım karşılanır beklentimiz ve bunun üzerine tartışırız” dedi.

“ÖZEL SEKTÖRE GEREKEN DESTEK VERİLMELİ”

Özel sektöre de gereken desteğin bir an önce verilmesi gerektiğini ifade eden Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Erhürman, “Bu işi biraz bilen herkes bilir ki özel sektöre gereken desteği vermezsek 2021’de sular seller akacak Maliye’nin önünde. Maliyeci yaklaşımdan vazgeçin dememize rağmen halen 13. maaş üzerinden konuşuluyor. 2021’de vergi ve KDV toplayacaksanız bunların kaynağı özel sektörden gelecek. Oradan geldiği müddetçe de kendi ayaklarımız üzerinde duracağız” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiCtpTufan ErhürmanMeclis Genel Kurulu
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