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Erhan Önal hayatını kaybetti

Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal 63 yaşında vefat etti.

16 Mart 2021 Salı 15:55
Erhan Önal hayatını kaybetti
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Galatasaray efsane oyuncu Erhan Önal'ın vefatını sosyal medyadan duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

GALATASARAY’IN EFSANE KADROSUNDA TOP KOŞTURMUŞTU

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3 Eylül 1957’de Münih’te doğan Önal, Shwarz Weiss Münih’te futbola başladı. 1972’de Bayern Münih’e geçti, 1976’da A takımına yükselerek Bundesliga’da futbol oynayan ilk Türk oldu. 1978’de Belçika’nın Standard Liege takımına transfer oldu. 1982’nin Ocak ayında ise Ali Şen’li Fenerbahçe’nin flaş transferi oldu. Ancak sadece 7 maç sonra bir Galatasaray mağlubiyetinin ardından kadro dışı kaldı. Sezon sonunda da S.Liege’e geri döndü.

Erhan Önal’ın Galatasaray macerası ise 1985’te Derwall’in önderliğinde başladı. Galatasaray’ın, Tanju, İlyas, Simoviç, Prekazi, Semih, Uğur, Cüneyt, Yusuf gibi futbolcularının yer aldığı efsane kadrosunda top koşturan Erhan Önal, birbirinden başarılı 7 sezonda 2 lig, 2 de kupa şampiyonluğu yaşadı.

185 maçta 12 gol attı, 14 kez A milli oldu. 1988’de 3-0’ın rövanşında 5-0’lık Neuchatel zaferinde sahadaydı. Değişik stili ve sakalları nedeniyle taraftar ve takım arkadaşları tarafından “Papaz” lakabıyla çağrıldı. Önal, 1992’de futbolu bıraktı ve menajerlik yapmaya başladı.

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Son Güncelleme: 16.03.2021 16:54
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