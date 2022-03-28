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Erhan Arıklı: Yerel yönetimler halka hizmet veremiyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yerel yönetimler seçiminin ertelenerek, yasanın değiştirilmesi ilgili "Yerel yönetimler, halka hizmet veremiyor, neşter vurulmalı" dedi.

28 Mart 2022 Pazartesi 12:36
Erhan Arıklı: Yerel yönetimler halka hizmet veremiyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyet Meclisi kürsüsünde yerel yönetimler seçiminin ertelenmesiyle ilgili konuştu.

"REFORMLARIN ERTELENME ŞANSI YOK"

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Ya çok erken ya da çok geç denilerek reformların ertelenme şansının olmadığını söyleyen Arıklı, yerel yönetimlerin artık amacına hizmet etmediğini kaydeden söyledi. Arıklı, yerel yönetimlerin halka hizmet veremediğini ve neşter vurulması gerektiğini de belirtti.

"28 BELEDİYENİN 20'Sİ BATIK"

Reform konusunda hiçbir siyasi partinin itirazı olmadığını memnuniyetle gördüklerini ifade eden Arıklı, "28 belediyenin 20 tanesini hazirana yına kadar avanslarını aldı, hiçbiri hizmet veremiyor." dedi. Arıklı, 28 belediyenin 20'sinin batık olduğunu da söyledi. Yerel yönetimler reformunun zorunlu olduğunu hükümetin de ortaya irade koyduğunu kaydeden Arıklı, ortada bir taslak olduğunu ve muhalefetle sivil toplum örgütlerinin de taslak üzerinde konuşması gerektiğine değindi. 

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Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıKktcYDP
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