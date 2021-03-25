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Erhan Arıklı YDP Kurultayı için adaylık başvurusunu yaptı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, 11 Nisan'daki kurultaya adaylık başvurusu yaptı.

25 Mart 2021 Perşembe 19:01
Erhan Arıklı YDP Kurultayı için adaylık başvurusunu yaptı
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11 Nisan'da gerçekleşecek olan YDP kurultayına adaylık başvurusu yapan Genel Başkan Erhan Arıklı, bu kurultayın daha öncekilerden farklı olarak çok adaylı bir kurultay olacağına dikkat çekti.

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"Gönül ister ki bu yarış kardeşçe olsun" diyen Arıklı, "12 Nisan'da birbirimizin yüzüne bakabileceğimiz ve Ekim'de de yapılacak olan genel seçime hazırlanacağımız bir ekip ruhu içerisinde olmamız gerekli" ifadelerini kullandı.

Arıklı, "Tüzük gereği genel başkanlığa müracaat için 150 imza ile başvuru yapılması gerekirken değerli dava arkadaşlarım 3 günde 3800 imza topladılar. Şu anda da bu 3 bin 800 imza ile de seçimi bitirmiş sayılıyoruz. Birkaç gün daha olsa bu imza da 5 bine kadar çıkardı. Ama önemli olan 11 Nisan'da üyelerimizin iradelerini ortaya koymaları ve bize yeniden güven oyu vermeleri" şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 25.03.2021 20:02
Anahtar Kelimeler:
Bertan ZaroğluKurultayYDPErhan Arıklı
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