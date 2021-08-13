Erhan Arıklı Şahiner'i ima ederek "salak" dedi!

Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

"Adam algı operasyonu yapacak ya, çıkmış diyor ki;"Arıklı Kurumu zarara soktu. Ocak ayında akaryakıtın tonu 320$ dı. Şimdi 470$. Yapılmayan bu ihale yüzünden Kurum 600 milyon zarar etti..."

Birisi bu salağa desin ki;"Akaryakıt bedeli ihaleyi alan firmaya günlük uluslararası borsa değeri üzerinden ödenir. İhale tarihi üzerinden ödenmez. Ayrıca ihaleyi iptal eden Arıklı değil MİK...""