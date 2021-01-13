Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümet erken seçim için Ankara’dan yetki aldı mı?
Hükümet erken seçim için Ankara’dan...
Gaflet ve dalalet
Gaflet ve dalalet
Erken seçim olmaz, çünkü...
Erken seçim olmaz, çünkü...
Kıbrıs’ın siber kahramanları
Kıbrıs’ın siber kahramanları
banner376
Flaş Haber
Akaryakıtsız kalabiliriz!
Kapat

Ergün: “Ekonomik istikrar için siyasi istikrar gerekir”

GİAD Başkanı Uğur Ergün, ekonomik istikrarın temel ihtiyaçlarından birinin siyasal iktidarlardaki istikrar olduğuna işaret ederek, son yıllarda ülkedeki iktidarın sürelerinin bir yılı aşmayan hükümetler tarafından yönetilmesinin kendilerini olumsuz etkilediğini kaydetti.

13 Ocak 2021 Çarşamba 16:31
Ergün: “Ekonomik istikrar için siyasi istikrar gerekir”
banner337
banner351

GİAD Başkanı Uğur Ergün, ekonomik istikrarın temel ihtiyaçlarından birinin siyasal iktidarlardaki istikrar olduğuna işaret ederek, son yıllarda ülkedeki iktidarın sürelerinin bir yılı aşmayan hükümetler tarafından yönetilmesinin kendilerini olumsuz etkilediğini kaydetti.

Ergün yaptığı yazılı açıklamada, “Her gelenin kendi kuralları ile gelişi, iş dünyasının ileriye yönelik planlama yapmasını imkânsız hale getirmektedir” diyerek, yıllardır var olan ambargolardan etkilenen iş dünyasının şimdi bir de korona virüsten etkilendiğini, bir de hükümet sorunun toplumu umutsuzluğa ve paniğe sürüklediğini söyledi.

Ergün şöyle devam etti:

banner341
“Geleneksel yapımız olan her iktidarın kendi kadroları ile gelip gitmesi zaten iki yakası bir yere gelemeyen bütçemizin de cari harcamalar yükünü kalıcı olarak artırmaktadır. Son gelen iktidarın daha koltukları ısınmadan yaptıkları ağır zamlara gerekçe olarak kendi çalışanlarına hayat pahalılığı artışı verebilmek olduğu söylemi de toplumdaki umutsuzluğu pekiştirici olmuştur. Bu kadar insafsız fiyat artışlarının sadece toplumun bir kesimi için yapılıyor oluşu, asla kabul edemeyeceğimiz ve vakit erkenken geri alınması gereken zamlardır.”

Meclis başkanlığı seçimlerinde yaşananlara da değinen Ergün, seçimlerde yaşananın iktidarın uzun ömürlü olmayacağının göstergesi olduğuna işaret etti.

Ergün, bu dönemde en azından üçlü kararname tayinlerinin yapılmaması, kamu yükünü daha da artırmamak için sözleşmeli veya her ne isim altında olursa olsun personel alınmaması ve hatta bürokrasideki tayin ve terfilerin genel seçime kadar askıya alınması önerisinde bulundu.

Ergün, “Unutulmamalıdır özellikle üçlü kararnamelerle getirilecek bütçe yükü kalıcı olacak ve işçinin, esnafın, tüccar, sanayici ve çiftçinin daha ağır zamlar altında kalmaları kaçınılmaz olacaktır” dedi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
GiadUğur Ergün
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın çalışma ofisini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın çalışma ofisini ziyaret etti
Yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor
Yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor
Girne Belediyesi Antik Limanda deniz içinde temizlik çalışması yaptı
Girne Belediyesi Antik Limanda deniz içinde temizlik çalışması yaptı
KTTO: “Plansız kapanma, tüm ülkeyi kaosa sürükler”
KTTO: “Plansız kapanma, tüm ülkeyi kaosa sürükler”
Cypfruvex, sıkma limonun tonunu 900 TL’ye alacak
Cypfruvex, sıkma limonun tonunu 900 TL’ye alacak
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
GAÜ, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın , 9'uncu ölüm yıl dönümü için düzenlenen anma törenine katıldı
GAÜ, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın , 9'uncu ölüm yıl dönümü için düzenlenen anma törenine katıldı
YSK uyarıyor, siyaset ‘seçim’ diyor
YSK uyarıyor, siyaset ‘seçim’ diyor
Önder; “ABD demokrasisi, entübe olmuştur”
Önder; “ABD demokrasisi, entübe olmuştur”
Güç-Sen'den Erhan Arıklı'ya eleştiri
Güç-Sen'den Erhan Arıklı'ya eleştiri

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim