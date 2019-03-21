Ergüçlü’nün “Bir dakika, bir ömür” isimli kitabı 2 etkinlikle tanıtılıyor

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına yarın deneyimli gazeteci Süleyman Ergüçlü’nün kaleme aldığı “Bir Dakika, Bir Ömür” isimli kitabın kokteylli tanıtım ve imza etkinliği yapılacak. Etkinlik cumartesi de tekrarlanacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, etkinlik yarın saat 18.00'de, Hidden Garden’da, 23 Mart Cumartesi günü saat 11.00’de de Büyük Han’da gerçekleştirilecek.

Her iki etkinlikte de 20 TL ederinde olan kitaplardan elde edilecek tüm gelir, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak.

