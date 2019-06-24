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Ergoterapi; kişinin bağımsızlık anahtarı

Ergoterapi; kişinin bağımsızlık anahtarı

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:08
Ergoterapi; kişinin bağımsızlık anahtarı

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Seyer Çağatan Ergoterapi  ile ilgili bilinmeyenleri anlattı:

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Önümüzdeki elli yılın  yükselen meslekler grubunda üst sıralara yerleşen, ancak geniş kesimler tarafından çok bilinmeyen meslek ‘ergoterapist’ veya ergoterapi hakkında; Girne Amerikan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ayşe Seyer Çağatan; “Ergoterapinin, kişinin tüm hayatı boyunca yapmak istediği aktiviteleri, gerçekleştirmek istediği hayalleri ve yaşamak istediği hayatı, o kişiye yaşatabilmek adına terapatik amaçlı yapılan tek meslek dalıdır” diyerek, alan olanaklarını ve tanımını ön plana taşıyor.

“ERGOTERAPİNİN KİŞİLERE KATACAĞI EN ÖNEMLİ DEĞER BAĞIMSIZLIKTIR.”

GAÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çağatan; Verdiği bir mülakatta, tercih dönemi içinde, bu çok özel alanı düşünen adaylar için kılavuz niteliğinde açıklamalarda bulundu. Çağatan; Üniversitelerin ergoterapi bölümlerinden mezun olan kişilere ‘ergoterapist’ ünvanı verildiğini kaydederek: “Öğrencilerimiz; Yoğunlukları farklı psikoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ağırlıklı bir programın eğitiminden geçmektedirler. Ergoterapinin,  günlük yaşam aktivelerini tedavi edici amaçla kullanımı esnasında; önce kişiler, ergoterapistler ile görüşürler.  Mevcut olan fiziksel, ruhsal veya doğuştan gelen kısıtlılıkların ne olduğu belirlenir. Sonra; kişiden sevdiği, yapmak istediği günlük yaşam aktivitelerinin ne olduğu öğrenilir. Burada ailenin, yakın dostların tavsiyeleri de alınır ve tamamen kişiye özgü bir tedavi programı çıkartılır. Yalnız yaşayan yaşlı bireylerin düşme ve diğer bir çok fiziksel hasar görebilecek tehlikelerden onları koruma amaçlı konutlarının modifiye edilmesi, yardımcı ekipmanların konularak desteklenmesi de ergoterapislerin görev alanları içerisinde yer almaktadır. Pediatrik,  doğuştan gelen bir takım sıkıntılarda, down sendromlu çocuklarda, otizmli bireylerde ve diğer sıkıntılarda da ergoterapistler bire bir çalışırlar ve onları daha bağımsız bireyler yapmak yolunda yoğun çaba harcarlar. Ergoterapistler; hastanelerde, bakım evlerinde, okullarda, huzur evlerinde veya kendilerine ait birimlerde ve özel sektörde çalışabiliyorlar. Tekrar vurguluyorum; Ergoterapinin kişilere katacağı en önemli değer,  bağımsızlıktır. Bireyin limitasyonu, fiziksel, mental, yaş ile veya doğuştan gelen sıkıntılar da dahil, bu bireylerin hayatlarını daha anlamlı yaşamalarını sağlayabilecek olanlar ancak ergoterapistlerdir.” şeklindeki değerlendirmelerde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Ergoterapi
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