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Ergin’in “Matardan Mektuplar” ile “Femmanın Günlükçesi” Çarşamba günü tanıtılıyor

Kıbrıslı yazar İlke Ergin tarafından kaleme alınan ve sıra dışı ütopyasıyla dikkat çeken Uterya serisinin iki romanı “Matardan Mektuplar” ile “Femmanın Günlükçesi” çarşamba akşamı Işık Kitapevi’nde tanıtılacak. 

09 Aralık 2021 Perşembe 12:45
Ergin’in “Matardan Mektuplar” ile “Femmanın Günlükçesi” Çarşamba günü tanıtılıyor

Yrd. Doc. Dr. Mihrican Aylanç’ın tanıtım konuşmasıyla saat 18.00’de başlayacak etkinlik, İlke Ergin’in Uterya’nın yazılış sürecini paylaşımı ve dinleyenlerle söyleşisi ile devam edecek. Ardından kokteyl eşliğinde İlke Ergin kitapseverler için kitaplarını imzalayacak. 
Dorlion yayınlarından yayımlanan Uterya serisinin ilk kitabı “Matardan Mektuplar” temellerini yeşilci, eşitlikçi ve fütürist kadın ütopyasından alarak insan ilişkilerine zaman, mekân ve ulus ötesi bir yaklaşım getirmişti. Kasım 2021’de yine Dorlion tarafından yayımlanan serinin devam romanı “Femmanın Günlükçesi” Uterya macerasını bu kez başka bir ütopyaya; 2032’ye taşıyor.     


İLKE ERGİN KİMDİR?

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12 Ekim 1981, Lefkoşa doğumlu olan İlke Ergin ilk, orta ve lise eğitiminin ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını DAÜ’de yine Türk Dili ve Edebiyatı üzerine yapan Ergin, bu süre zarfında araştırma görevlisi olarak çalıştı. Yüksek Lisansını “Fuzuli’nin Gazellerinde Karşıtlık” adlı tez çalışmasıyla tamamlayan Ergin, 17 yıldır Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenidir. 2007’den günümüze çeşitli gazetelerin kültür ve sanat sayfalarında yazarlık yapan Ergin’in yine gazete ve dergilerde yayımlanmış çok sayıda gezi, röportaj ve öyküsünün yanında Uterya serisinden bağımsız olarak 2017’de yayımladığı “Aşklantı” adında bir romanı daha bulunuyor.
 


 

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Son Güncelleme: 09.12.2021 14:06
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