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Ergazi köy lokali açıldı

19 Haziran 2022 Pazar 11:15
Ergazi köy lokali açıldı

Sadıkoğlu: “Önceliğimiz halkımızın talep ve isteklerine yanıt vermek”

İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapılan Ergazi köy lokali açıldı.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, önceki gün düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kendisi de Ergazili olan Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı Hakkı Atun katıldı. Ergazi Köy Kadın Kursu’nun sergi açılışı gerçekleştirildi.

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İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu açılışta yaptığı konuşmada, İskele’ye ve 17 köye hizmet götürmek için çalışmaya devam ettiklerini kaydederek, “Önceliğimiz halkımızın talep ve isteklerine yanıt vermektir” dedi.

Sadıkoğlu, lokalin birlik ve beraberliğin artmasına, dostluk ve arkadaşlığın perçinlenmesine vesile olmasını diledi.

Açılış töreninde The Cyprus Dance Education Center Bale Gösterisi, KKTC Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi, Yarköy Kültür Sanat Derneği Kıbrıs’ın Efeleri Ekibi ile İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu dans, Ergazi kadınlar korosu da müzik dinletisi sundu.

Köy lokalinde Ergazi muhtarlık ofisi, mutfak, erkek-kadın ve özel gereksinimli vatandaşlar için tuvaletler, büfe, çocuk oyun alanı ve 350 metrekare yeşil alan bulunuyor.

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Son Güncelleme: 19.06.2022 15:37
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