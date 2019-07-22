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Erenköy Şehitleri 8 Ağustos’ta Anılacak

ERENKÖY MÜCAHİTLERİ DERNEĞİ: “ANMA TÖRENİNE KATILMAK İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 1 AĞUSTOS”  

Erenköy Şehitleri 8 Ağustos’ta Anılacak

ERENKÖY MÜCAHİTLERİ DERNEĞİ: “ANMA TÖRENİNE KATILMAK İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 1 AĞUSTOS”  

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:56
Erenköy Şehitleri 8 Ağustos’ta Anılacak

ERENKÖY MÜCAHİTLERİ DERNEĞİ: “ANMA TÖRENİNE KATILMAK İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 1 AĞUSTOS”  
ERENKÖY’DEKİ ANMA TÖRENİNE KATILIM İÇİN 1 AĞUSTOS’A KADR BAŞVURU KABUL EDİLECEK
Lefkoşa, 22 Temmuz 19 : Erenköy direnişinde şehit düşenler 8 Ağustos Perşembe günü düzenlenecek törenle anılacak. Erenköy şehitlerini anma töreni Erenköy Şehitliği’nde yapılacak. 
Törene katılmak için son başvuru tarihi 1 Ağustos.

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Erenköy Mücahitleri Derneği Başkanı Mustafa Arıkan yazılı açıklamasında, bu maksatla geçmişte olduğu gibi anma törenine katılacak vatandaşların ulaşımı ve her türlü ihtiyaçlarınındernek tarafından karşılanacağını belirterek, Erenköy’e gitmek isteyen vatandaşlardan şunları istedi:
“Özellikle 0533 864 9464 numaralı telefonu arayarak, kimlik kartlarında yazılı olan; isim, soyad, Kimlik Kartı No ve adreslerini yazdırmaları gerekmektedir. Her türlü bilgi bu numaradan alınabilir. Lefkoşa Bölgesinden0533 851 2529, Girne Bölgesinden 0533 861 1966, Güzelyurt Bölgesinden                       0533 864 5476, Mağusa Bölgesinden 0542 854 2693 numaralara da ulaşılabilir.” 
Arıkan, müracaat edenlerin adreslerine göre arabalara yönlendirileceğini belirterek, müracaatın son gününün 1 Ağustos saat 17.00 olduğunu kaydetti
(EMR/FEZ) 

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