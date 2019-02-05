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Erenköy Mücahitler Derneği, Türkiye’nin İşgalci Olarak Nitelenmesini Kınadı

Lefkoşa, 5 Şubat 19 (.): Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan, Anavatan Türkiye’nin sınırlarının korunması ve KKTC halkının katledilmesinin önlenmesi için yapılan askeri müdahaleleri işgalci olarak sıfatlandırılmasını “saçmalık” olarak niteleyip, bu söylemlerde bulunan kişi ve kurumları şiddetle kınadıklarını belirtti.Arıkan, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC ziyareti ve sonrasında yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, tüm siyasi kurumlarla Kıbrıs...

Erenköy Mücahitler Derneği, Türkiye’nin İşgalci Olarak Nitelenmesini Kınadı

Lefkoşa, 5 Şubat 19 (.): Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan, Anavatan Türkiye’nin sınırlarının korunması ve KKTC halkının katledilmesinin önlenmesi için yapılan askeri müdahaleleri işgalci olarak sıfatlandırılmasını “saçmalık” olarak niteleyip, bu söylemlerde bulunan kişi ve kurumları şiddetle kınadıklarını belirtti.Arıkan, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC ziyareti ve sonrasında yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, tüm siyasi kurumlarla Kıbrıs...

05 Şubat 2019 Salı 14:23
Erenköy Mücahitler Derneği, Türkiye’nin İşgalci Olarak Nitelenmesini Kınadı

Lefkoşa, 5 Şubat 19 (.): Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan, Anavatan Türkiye’nin sınırlarının korunması ve KKTC halkının katledilmesinin önlenmesi için yapılan askeri müdahaleleri işgalci olarak sıfatlandırılmasını “saçmalık” olarak niteleyip, bu söylemlerde bulunan kişi ve kurumları şiddetle kınadıklarını belirtti.
Arıkan, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC ziyareti ve sonrasında yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, tüm siyasi kurumlarla Kıbrıs görüşmeleriyle ilgi toplantılar yapan Çavuşoğlu’yla görüşen tüm siyasi kurumların temsilcilerinin toplantılarla ilgili görüşlerini nezaket kuralları, siyasi ideolojileri ve gerçekler ışığında açıkladığına işaret etti.
Bir grup öğretmen temsilcisinin ise nezaket kuralları ve gerçekler dışında hareket ettiğini kaydeden Arıkan,bu kişilerin, Anavatan sınırlarının korunması ve Kuzey Kıbrıs Türk halkının katledilmesinin önlenmesi için yapılan müdahaleleri “işgalci olarak sıfatlandırmak gibi saçma söylemlerde” bulunduğunu kaydetti.
Arıkan, “Toplumun milli mücadele değerlerine ters düşen bu tür söylemler vatandaşları üzmekte ve maalesef gruplaşmaya sebep olmaktadır. Neden bir araya gelip müşterek bir hedefe ulaşmak için uğraşmıyoruz? Herkesin şikâyet ettiği devletimizin daha iyi olması için neden birlikte çalışmıyoruz? Kıbrıs Türkü’nün Milli Mücadelesi, Anavatanın güvenliği ve işbirliği altında müşterek menfaatlerimiz için başarılı olacağına inanır ve güveniyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Anavatan ve Kuzey Kıbrıs Türk halkının taa kendisidir” ifadelerini kullandı.
Mustafa Arıkan, şöyle devam etti:
“Kıbrıs sorununu, 1963 de Akritas Planını Türklere uygulamakla Rumlar başlatmıştır. Kıbrıs sorunu, 1974’de Rumların darbesi ile başlamıştır. Anavatanın yetkili temsilcileri Kıbrıs Türkü için güven, emniyet, dayanışma ve yardımlaşma sembolüdürler. Crans Montana’da görüşmelerin kopmasının sorumlusunun Rum tarafı olduğunu özellikle Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı açıklamış ve buna vurgu yapmıştır”
(FEZ/HÖ)
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