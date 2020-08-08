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Erenköy Direnişi’nin 56. Yıldönümü…taçoy :“halkın Birlik Ve Beraberlik İçinde, Vatan Sevgisi İle Yazdığı Bir Kahramanlık Destanı”

Lefkoşa, 8 Ağustos 20 (.): Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 56. yıldönümü iftiharla kutlanan Erenköy Direnişi’nin, halkın birlik ve beraberlik içinde, vatan sevgisi ile yazdığı bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 15:50
Erenköy Direnişi’nin 56. Yıldönümü…taçoy :“halkın Birlik Ve Beraberlik İçinde, Vatan Sevgisi İle Yazdığı Bir Kahramanlık Destanı”
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Lefkoşa, 8 Ağustos 20 (.): Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 56. yıldönümü iftiharla kutlanan Erenköy Direnişi’nin, halkın birlik ve beraberlik içinde, vatan sevgisi ile yazdığı bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

Taçoy, şanlı Erenköy Direnişi’nin 56. Yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Erenköy Direnişi’nin, imkansızlıklara rağmen, halkın onurunu ve vatanını korumak uğruna yapabilecekleri fedakarlıkları gözler önüne seren şanlı bir destan olduğunu ifade etti.

Taçoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kadim tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan Erenköy Direnişi, birlik ve beraberlik içinde her şartta zafere ulaşılacağının müjdecisi olmuştur.

Kahramanca verilen mücadele ile Ada'daki Türk varlığının asla sonlandırılamayacağı tarihe not olarak düşmüştür.

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Kıbrıs Türk Halkı, Erenköy Direnişi ile tarihi bir zafere imza atmıştır. Kıbrıs Türk Halkı, direnişle birlikte moral bulmuştur.

Rumların, karadan ve denizden ağır silahlarla başlattıkları saldırı karşısında verilen mücadele bir duruştur. Bu duruş; asla bitmeyecektir. Erenköy ruhu bize her zaman rehber olacaktır. Asla unutulmayacaktır.

Bizler, Kıbrıs Türk Halkı'nın hak ve hukukunu sonuna kadar korumaya devam edeceğiz. Şerefle ve onurla yazdığımız Erenköy Direnişi ruhuna; ilelebet sahip çıkacağız.

Kahramanlık ve fedakarlık timsali şehitlerimizden devraldığımız mirası; sonsuza kadar sahip çıkacak olan yeni nesillere emanet edeceğiz.

Şanlı Erenköy Direnişi’nin yıl dönümünde, Erenköy şehitlerini, şehit bereketçileri ve tüm şehitlerle Şehit Pilot Cengiz Topel’i rahmetle, Kahraman Erenköy gazilerini de şükranla anıyorum.”

(TUĞ/ŞEB)

 

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