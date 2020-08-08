Erenköy Direnişi’nin 56. Yıldönümü...evren: “erenköy, Kıbrıs Türk Halkının Mücadele Ruhunu Aydınlatan Önemli Bir Tarihtir”

Lefkoşa, 8 Ağustos 20 (.): Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Erenköy Direnişi’nin, Kıbrıs Türk halkının mücadele ruhunu aydınlattığı önemli bir tarih olduğunu vurguladı.
Turizm ve Çevre Bakanı kutlu Evren, 8 Ağustos Erenköy Direnişi’nin 56’ncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
“Şanlı Erenköy direnişi bir destandır. Bir avuç Kıbrıs Türk gencinin, vatan savunması için canlarını feda ederek Erenköy’de yakmış oldukları direniş meşalesinin, bütün Kıbrıs Türkü’nün mücadele ruhunu aydınlattığı önemli bir tarihtir.
8 Ağustos şanlı Erenköy Direnişi’nin 56’ncı yılında, Kıbrıs Türk varlığının devamı için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ederken, kahraman gazilerimize sağlık ve esenlikler dilerim.”
(TUĞ/ŞEB)