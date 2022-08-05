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Erenköy Şehitleri Pazartesi anılıyor

05 Ağustos 2022 Cuma 10:45
Erenköy Şehitleri Pazartesi anılıyor

Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü’nün 58’inci yıl dönümü nedeniyle 8 Ağustos Pazartesi günü Erenköy Şehitliği’nde tören yapılacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi tarafından açıklanan programa göre tören, saat 10.30’da protokol sırasına göre, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, Yenierenköy Belediyesi Başkan Vekili ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı tarafından çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı tarafından Şehitlik Özel Defteri’nin imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanı, Yenierenköy Belediyesi Başkan Vekili ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı konuşma yapacak.

Şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve dua okunmasıyla tören sona erecek.

-Mücadelenin mihenk taşı Erenköy Direnişi

8 Ağustos 1964 Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin en önemli mihenk taşlarından biri olarak kabul ediliyor.  

58 yıl önce Türkiye’de yükseköğrenimlerini yarıda bırakarak Erenköy’e çıkan ve aralarında İngiltere’den de gelenlerin yer aldığı yaklaşık 500 Kıbrıslı Türk genci, Erenköy halkı ile birleşerek, Erenköy’de eldeki kıt imkanlarla Rum ve Yunan ordusuna karşı destansı bir direniş sergiledi.

Bu direniş sayesinde, Kıbrıslı Türklerin Türkiye ile tek deniz bağlantısı olan ve silah ikmali için bir köprübaşı konumundaki Erenköy’de Rum saldırılarına karşı konulup, geri püskürtüldü. Kıbrıslı Türk gençler, Kıbrıs Türk halkının özgürlük savunmasında gösterdikleri kararlı mücadele ve fedakarlıkla büyük bir başarı örneği verdi.

Erenköy’de Kıbrıs Türk varlığının korunduğu bu mücadele tarihe “Şanlı Erenköy Direnişi” olarak geçti.  

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Son Güncelleme: 05.08.2022 12:05
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