Erenköy şehitleri 8 Ağustos’ta anılacak

Erenköy direnişinde şehit düşenler 8 Ağustos Perşembe günü düzenlenecek törenle anılacak. Erenköy şehitlerini anma töreni Erenköy Şehitliği’nde yapılacak.
Törene katılmak için son başvuru tarihi 1 Ağustos.
Erenköy Mücahitleri Derneği Başkanı Mustafa Arıkan yazılı açıklamasında, bu maksatla geçmişte olduğu gibi anma törenine katılacak vatandaşların ulaşımı ve her türlü ihtiyaçlarınındernek tarafından karşılanacağını belirterek, Erenköy’e gitmek isteyen vatandaşlardan şunları istedi:
Arıkan, müracaat edenlerin adreslerine göre arabalara yönlendirileceğini belirterek, müracaatın son gününün 1 Ağustos saat 17.00 olduğunu kaydetti