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Erenköy mücahidi Ertan Tatlıcıoğlu Covit-19’dan hayatını kaybetti

Erenköy Mücahidi Prof Dr. Ertan Tatlıcıoğlu, korona virüsünden dolayı hayatını kaybetti.

23 Eylül 2020 Çarşamba 22:44
Erenköy mücahidi Ertan Tatlıcıoğlu Covit-19’dan hayatını kaybetti
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Erenköy Mücahidi Prof Dr. Ertan Tatlıcıoğlu, korona virüsünden dolayı hayatını kaybetti.

Üniversite eğitimi sırasında Erenköy’e çıkan mücahitler arasında yer alan ve vatan savunmasının ardından tıp eğitimini tamamlayıp hizmetlerini tıp alanında sürdüren  Prof Dr. Ertan Tatlıcıoğlu bugün akşamüzeri hayatını kaybetti.

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Cumhurbaşkanı Akıncı başsağlığı diledi

Ertan Tatlıcıoğlu’nun vefatının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ifadeleri şöyle:

Aynı toprakların insanı, değerli bilge bir profesör, deneyimi sayesinde yıllar önce hayatımızı kurtarmış yetenekli bir cerrah; ama en önemlisi güvenilir bir dostu, sevgili Ertan Tatlıcıoğlu’nu kaybettik. İki hafta kadar önce telefonda konuştuğumuzda hiç bir sağlık sorunu olmayan bu dostumuzu da ne yazık ki Ankara’da koronaya kurban verdik. Kendisine Allah’tan rahmet dilerken sevgili eşi ve oğlunun acısını paylaşıyorum. Tüm yakınlarının, sevenlerinin Leymosun’luların ve Kıbrıs Türk halkının başı sağolsun.

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Anahtar Kelimeler:
Erenköy MücahidiErtan Tatlıcıoğlu
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