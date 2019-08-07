Erenköy direnişi ve direnişte şehit düşenler yarın anılacak

Erenköy direnişi ve direnişte şehit düşenler yarın, Erenköy Şehitliğinde törenle anılacak.
Tören, saat 10.30’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak.
Erenköy Mücahitler Cemiyeti Başkanı Mustafa Arıkan, Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuşmalarının ardından şehitliğin gezilmesi ve şehit kabirlerine çiçek bırakılmasıyla tören sona erecek.
Erenköy Mücahitler Cemiyeti Başkanı Mustafa Arıkan’ın verdiği bilgiye göre, tören için KKTC’den kayıt yaptıran 961 kişi, 53 araçla Erenköy’e gidecek.