Erdoğan’ın daveti üzerine yarın Ankara’ya gidiyorlar...

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Tatar’ın Ankara ziyaretine Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da katılacak.

Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay yarın sabah saat 09.40’ta tarifeli uçakla adadan ayrılacak. Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın Külliye’de kabul edilecek. Ardından heyetler arası görüşme yemeğinde bir araya gelinecek. Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ise Ankara’ya bu sabah gitti.

Ankara’daki ilk resmi ziyaret olması nedeniyle Anıtkabir’i de ziyaret edecek olan Başbakan Ersin Tatar ve beraberindeki heyet, Anıtkabir’de Özel Anı Defteri’ni de imzalayacak.

Resmi temaslarının tamamlanmasının ardından tüm heyet 23 Ağustos 2019 Cuma sabahı 09.55 te Ankara’dan yurda dönecek.