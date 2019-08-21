banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96235
ALTIN
275.672
DOLAR
5.7221
STERLİN
6.9460
EURO
6.3476
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İşyerinin parasını zimmetine geçirdi
283 BİN TL'LİK VURGUN
Kayıp askerden acı haber!
KAYIP ASKERDEN ACI HABER!
Ölü olarak bulundu
Son Dakika
ÖLÜ OLARAK BULUNDU
banner307

Erdoğan’ın daveti üzerine yarın Ankara’ya gidiyorlar...

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine yarın Ankara’ya gidiyor.

Erdoğan’ın daveti üzerine yarın Ankara’ya gidiyorlar...

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine yarın Ankara’ya gidiyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:27
Erdoğan’ın daveti üzerine yarın Ankara’ya gidiyorlar...

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Tatar’ın Ankara ziyaretine Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da katılacak. 

banner317
Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı Kudret  Özersay yarın sabah saat 09.40’ta tarifeli uçakla adadan ayrılacak. Başbakan  Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın Külliye’de kabul edilecek. Ardından heyetler arası görüşme yemeğinde bir araya gelinecek. Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ise Ankara’ya bu sabah gitti.

Ankara’daki ilk resmi ziyaret olması nedeniyle Anıtkabir’i de ziyaret edecek olan Başbakan Ersin Tatar ve beraberindeki heyet, Anıtkabir’de Özel Anı Defteri’ni de imzalayacak.

Resmi temaslarının tamamlanmasının ardından tüm heyet 23 Ağustos 2019 Cuma sabahı 09.55 te Ankara’dan yurda dönecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mali Polis Şubesi içerisinde bir polis tutuklandı...
Mali Polis Şubesi içerisinde bir polis tutuklandı...
Bocce Takımı Uluslararası Turnuvaya Katılıyor
Bocce Takımı Uluslararası Turnuvaya Katılıyor
El-sen Başkanı Özkıraç Ekonomi Ve Enerji Bakanı Taçoy’un Açıklamalarını Eleştirdi
El-sen Başkanı Özkıraç Ekonomi Ve Enerji Bakanı Taçoy’un Açıklamalarını Eleştirdi
B RH ( +) Kan aranıyor...
B RH ( +) Kan aranıyor...
Girne'de motor kazası!
Girne'de motor kazası!
Tatar: Türkiye'nin ne kadar büyük ve iddialı olduğunu biliyoruz
Tatar: Türkiye'nin ne kadar büyük ve iddialı olduğunu biliyoruz
Hava Durumu...
Hava Durumu...
21 Ağustos Pazartesi Döviz Kurları...
21 Ağustos Pazartesi Döviz Kurları...
Veysi Çelik Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Veysi Çelik Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Ercan bilmecesi!
Ercan bilmecesi!

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim