banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tek kazanan ENOSİS ruhu
Tek kazanan ENOSİS ruhu
‘’Faili meçhuller’’ cenneti KKTC
‘’Faili meçhuller’’ cenneti KKTC
Statüko bizim en sevdiğimiz mi?
Statüko bizim en sevdiğimiz mi?
Belediye enflasyonu
Belediye enflasyonu
banner376

Erdoğan TRT'ye konuştu

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı TRT canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, konuşmasında Kıbrıs’ı konusuna da değindi.

02 Haziran 2021 Çarşamba 08:30
Erdoğan TRT'ye konuştu
banner337

Erdoğan, ikide bir karşılarına Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ı getirdiklerini de vurgulayarak, Avrupa Birliği ülkelerinden hiçbirinin Kıbrıs’la ilgili ayrışma sürecini bilmediğini, hiçbirinin bu ayrışmanın nasıl olduğunu, müzakerelerin nasıl bu aşamada olduğunu bilmediğini kaydetti.

banner341
Erdoğan, “Hiçbirisi onu bilmez, bunu bilen tek lider var o da benim.
Kofi Annan işin başındaydı, şu anda tabi yok, bir kişi varki AB’den, o AB adına katılmıştı. Gittiği her yerde doğru olanı söylemiştir. Kimse de kalkıp şimdi ona sormaz. Ben ülkem adına oradaydım. Biz bütün bu çalışmaları orada yaşadık, gördük. Orada ne karar çıktı da ayrıldık? Dendi ki bu toplantıdan sonra Yunanlılar ve Rumlar masadan çekiliyordu, Kofi Annan dedi ki çekilemezsiniz, ben Erdoğan’a söz verdim, buradan işi bitireceğiz öyle ayrılacağız, tekrar geldiler oturdular. O toplantıdan ayrıldıktan sonra referandum vardı. Kıbrıs’ta yapılan referandumda Güney’de yüzde 65 ret çıktı, Kuzey’de evet çıktı. Kuzey’de evet çıktı da ne oldu. Kuzey’i dışarda bıraktılar, Güney’i AB’ye aldılar. Bunlar samimi değil, dürüst değil” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği’nin o zamanından beri mali yaptırımları olduğunu ve bunları uygulamadıklarını kaydederek, Kuzey Kıbrıs’a ödemeleri gereken paraları da ödemediklarini söyledi.
Erdoğan, “Utanmadan sıkılmadan Kıbrıs’ın etrafındaki bütün yataklarla ilgili hakkımız var mı yok mu, diye sorguluyorlar. Biz bu konularda kararlıyız” dedi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanTrtKıbrıs KonusuDoğu Akdeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa-Girne anayolunda kaza!
Lefkoşa-Girne anayolunda kaza!
KIB-TEK'ten duyuru
KIB-TEK'ten duyuru
Meclis Genel Kurulu yarın toplanıyor
Meclis Genel Kurulu yarın toplanıyor
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemi sürüyor
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemi sürüyor
Hava durumu
Hava durumu
Tek kazanan ENOSİS ruhu
Tek kazanan ENOSİS ruhu
Girne'de korkutan kaza!
Girne'de korkutan kaza!
Gazimağusa'daki PCR testlerine ilişkin açıklama
Gazimağusa'daki PCR testlerine ilişkin açıklama
Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, çocuklar için kaliteli ve sürekli eğitim temenni etti
Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, çocuklar için kaliteli ve sürekli eğitim temenni etti
Saner: “Bu etkinlikler, çocuklarımızın geleceğe taşınmasında, spor alışkanlığı kazanmasında çok önemli”
Saner: “Bu etkinlikler, çocuklarımızın geleceğe taşınmasında, spor alışkanlığı kazanmasında çok önemli”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim