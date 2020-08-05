Erdoğan-Tatar görüşmesi sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Ersin Tatar'la görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da yer aldığı, basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Ersin Tatar'la görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Ersin Tatar'la görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da yer aldığı, basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.