Erdoğan: “Tamamen maksatlı olarak abartılmış bir haber”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, Kıb-Tek’in 100’e yakın personel ile ilgili terfi ve statü değişikliği yapacağı haberinin yanlış ve yanlı olarak kamuoyu ile paylaşıldığını belirtti.

Basında çıkan haberlerin gerçekle ilgisi olmadığını ifade eden Erdoğan, “Terfi ve/veya statü değişikliği olarak 100 kişinin istihdam edileceği tamamen maksatlı olarak abartılmış bir haberdir. Kıb-Tek idari kadrolarında eksilmeler vardır. Emekliye çıkan idari personelin yerine terfi bekleyen ve yasal hakları olan kişilerin terfi ettirilmeleri hem en hukuki haklarıdır hem de işlerin devamı adına zaruridir” dedi.

Erdoğan yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Kıb-Tek ile ilgili çıkan asılsız ve/veya maksatlı haberlere karşı açıklama yapma gereğinin ortaya çıktığını bildirdi.

Kıb-Tek’i, Kıbrıs Türk halkının nezdinde itibarsızlaştırmak için gerek yazılı gerekse de görsel medyada bir çaba olduğunu ifade eden Erdoğan, 2 yıldır basında, devamlı olarak kurumda olan olumsuzlukların abartılarak ve/veya yalan yanlış şekilde aktarıldığını belirtti.

Gürcan Erdoğan, bu haberlere, bugün bir yenisinin daha eklendiğini ve seçim öncesi Kıb-Tek’in 100’e yakın personel ile ilgili terfi ve statü değişikliği yapacağı haberinin yanlış ve yanlı olarak kamuoyu ile paylaşıldığını kaydetti.

“SİYASİ İSTİKRARSIZLIK VE EKONOMİK SORUNLAR NEDENİYLE KURUM MÜNHAL AÇAMADI, İSTİHDAM YAPAMADI”

“İlgili basın yayın organı, bu haberi yaparken, kurumumuza danışmayı bile gerek görmemiş ve aldığı duyumlar ile hareket ederek, yanlış bir haber yapmıştır” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Hem siyasi istikrarsızlık hem de ekonomik sorunlar nedeniyle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu uzun zamandır münhal açamamış ve personel istihdamı yapamamıştır. Bunun sonucu olarak personel eksiklikleri baş göstermiş, idare de bu eksiklikleri giderebilmek adına geçici çözüm olarak vekaleten görevlendirme ve/veya görevlendirme yoluna gitmek mecburiyetinde kalmaktadır.”



Basında çıkan haberlerin gerçekle ilgisi olmadığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:“Şöyle ki, terfi ve/veya statü değişikliği olarak 100 kişinin istihdam edileceği tamamen maksatlı olarak abartılmış bir haberdir. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu idari kadrolarında eksilmeler vardır. Emekliye çıkan idari personelin yerine terfi bekleyen ve yasal hakları olan kişilerin terfi ettirilmeleri hem en hukuki haklarıdır hem de işlerin devamı adına zaruridir.”

"21 MEVKİ İÇİN MÜRACAAT KABUL EDİLDİ… GİZLİ VEYA GAYRİ HUKUKİ ŞEKİLDE YAPILMADI”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun 21 mevki için müracaat kabul ettiğini ve bunu da gizli ve/veya gayrı hukuki bir şekilde yapmadığını vurgulayan Kıb-Tek Genel Müdürü Erdoğan, kurum içerisindeki personele terfi münhalinin ve hangi mevkiler için açıldığının bildirildiğini ve müracaat tarihlerinin de belirtildiğini ifade etti.

Bunun üzerine kurumda çalışan personelin ilgili mevkilere müracaatlarını yaptıklarını kaydeden Erdoğan, kurumun işleyişinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için ilgili mevkilerin doldurulması gerektiğini belirtti.

“KIB-TEK’İ KARALAMAK VE KÖTÜLEMEK ADINA BİR ÇABA”

“Kurum, terfiye hak kazanan personelleri yine basında yer aldığı gibi siyasi nedenlerle ve/veya keyfi şekilde seçemez” diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Toplu İş Sözleşmesi personel terfi ilklerini düzenlemiştir ve gerçekleşmiş ve gerçekleşecek terfiler bu ilkelere göre yapılır. Hali hazırda münhal olmamasından dolayı personel eksikliği ile işleri aksatmamaya çalışan kurum bir de personelin uzun zamandır yapılmamış olan terfileri ile çalışamaz noktaya gelmiştir. Ne tesadüftür ki belli kesimler de tam da bunu istermiş gibi her adımda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu karalamak ve/veya kötülemek adına bir çaba içerisinde haber yapma gayreti içerisindedirler.”

