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Erdoğan: Sorunları diyalog yoluyla çözüme kavuşturmak niyetindeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada,"Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz" dedi.

20 Eylül 2020 Pazar 09:53
Erdoğan: Sorunları diyalog yoluyla çözüme kavuşturmak niyetindeyiz!
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"Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz." diye devam eden Cumhurbaşkanı, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlettir. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz" ifadelerini de kullandı.

oğu Akdeniz'de, Türkiye ile Kıbrıs ve Yunanistan arasında yaşanan ve Fransa'nın da taraf olduğu gerilim 24-25 Eylül'de yapılacak AB Zirvesi'nde ele alınacak.

Liderler zirvede, Doğu Akdeniz'de gerilimin azaltılması için atılabilecek adımları tartışacak. Ancak AB'nin Türkiye'ye yaptırımlar uygulaması da gündemde.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Doğu Akdeniz'de gerginliğin sona ermesinden sonra, Türkiye ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi için masaya oturmaya hazır olduğunu söylemişti.

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Miçotakis, "anlaşma sağlanamaması halinde, konunun Lahey Adalet Divanı'na götürülmesi" önerisini de yinelemişti.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis de ülkesinin sorunları çözmek için Türkiye'yle görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.

Lefkoşa'da Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i ağırlayan Anastasiadis, bunun sadece "şantaj ve tehditler olmadan" gerçekleşebileceğini belirtmişti.

Türkiye, ilan ettiği yeni NAVTEX ile Yavuz sondaj gemisinin Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemileriyle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın güneybatısında çalışmalarını sürdüreceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan
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