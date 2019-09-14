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Erdoğan, Reuters’a değerlendirmelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde Reuters’a değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, Reuters’a değerlendirmelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde Reuters’a değerlendirmelerde bulundu.

14 Eylül 2019 Cumartesi 09:31
Erdoğan, Reuters’a değerlendirmelerde bulundu

“KUZEY, HAKKINI NÜFUSU ORANIYLA ALACAK”

Akdeniz’deki sondaj çalışması ve Kıbrıs konusunda atılacak adımlara ilişkin soru üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

“Kıbrıs adası olarak ele aldığımızda Kuzey-Güney, 3 de garantör ülke var. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere. Bir de misafir garantör ülke olarak Avrupa Birliği görünüyor. Birçok mevcut liderler benim katıldığım süreçlere onlar katılmadılar. Nedir bu, Bürgenstock zirvesi. Kiminle yaptık bunu, Kofi Annan ile yaptık. Kendisiyle Bürgenstock’ta bir araya geldik. O zaman Yunanistan Başbakanı garantör ülke olarak, biz garantör ülke olarak karşılıklı olarak oturduk, konuştuk. AB’yi temsilen Verheugen geldi. Bu toplantıları yaptık. Önce masadan kalmak istediler, ancak merhum Kofi Annan, ‘Ben söz verdim burada işi bitirmeden kalkamayız.’ dedi. Bunu üzerine imzaları atmak zorunda kaldılar. Peki ne oldu? Referanduma gidildi ve referandumda Kuzey Kıbrıs tarafı görüşmeye yüzde 65 evet dedi. Güney Kıbrıs yüzde 75 hayır dedi. Hayır dediği halde Güney Kıbrıs’ı Avrupa Birliğine aldılar, ama Kuzey Kıbrıs’a almadılar. Bakın bu işlerin dayandığı yerler nereye gidiyor. O günden bugüne adaletsiz yaklaşım, hak hukuk tanımayan bu yaklaşım dünyadaki barışı tehdit ediyor. Kıbrıs’ın etrafında belirlenmiş olan yerler ve buralarda Türkiye’nin de aramaya yapabileceği, Güney Kıbrıs’ın da arama yapabileceği yerler var. Fakat uluslararası hukuk bu konuda neyi emrediyor? Uluslararası hukuk şunu emrediyor, ‘Buradan hangi ürün çıkarsa çıksın, balık ya da petrol olabilir, bunlar nüfusa oranla eşit oranda paylaşılır.’ diyor. Bunlar ne yapıyor? Kuzey Kıbrıs’ı bunların tamamından mahrum etmek istiyorlar. Uluslararası hukukta böyle bir şey yok. Neyse bu hakkını nüfusu oranıyla alacak. Güney de hakkı neyse onu alacak. Ama burayla hiç alakası olmayan ülkeler bu denizler üzerinde söz sahibi olmaya çalışıyorlar. Sıkıntının kaynağı burada yatıyor. ”

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DOĞU AKDENİZ

Türkiye’nin batılı ülkelerle enerji araması konusunda ortaklık yapma ihtimalinin sorulması üzerine, bunun değerlendirilebileceğini belirten Erdoğan, “Bunların hiçbiriyle bir tersliğimiz yok. Her an her şey olabilir. Yapılabilir. Bizim iki tane sondaj gemimiz var. Üçüncüsünün gelme ihtimali var. İki tane sismik araştırma gemimiz var. Bütün bu gemilerimiz çalışmalarına peyderpey başladılar ve devam ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika’nın İran yaptırımlarından sonra Türkiye-İran ilişkileri ile Türkiye’nin enerji ve petrol ihtiyacının karşılanmasında alternatif ülkeler olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

“Özellikle enerji hatları ağırlıklı olarak Rusya’dan. 40 milyar metreküp doğalgaz alımımız var. Bunun 28 milyar metreküpe yakınını Rusya’da temin ediyoruz. Bunun dışında LNG olarak aldığımız yerler de var. Amerika, Cezayir ve Katar gibi ülkelerden de ihtiyacımızı gideriyoruz. Azerbaycan’dan aldıklarımız var. Irak’tan aldıklarımız var. Biz burada halkımızı kış mevsiminde soğukta bırakacak halimiz yok. Hepsinin ihtiyacını gideriyoruz ve gidermeye devam edeceğiz.”

Anahtar Kelimeler:
ERDOĞANKıbrısKktc
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