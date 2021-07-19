Erdoğan müjdeyi açıkladı! Yeni külliye...

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC’ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa’da Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu’nda milletvekillerine hitap etti. “Kıbrıs’ta duyuracağım” dediği müjdesini de açıklayan Erdoğan, ”KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın ne doğru dürüst bir binası külliyesi var veya parlamento binası var. Biz bunu KKTC’ye yakıştırmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki bina İngilizlere ait gecekondu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı’nın külliyesi ile ilgili adımın proje çalışmaları bitti inşasına yakında başlıyoruz” ifadelerini kullandı.