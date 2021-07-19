Erdoğan Lefkoşa’ya otobüsle halkı selamlayarak geldi

TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KKTC’DE…

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa’ya Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la birlikte otobüste, halkı selamlayarak geldi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak amacıyla, kalabalık bir heyetle KKTC’ye gelen Erdoğan, Eşi Emine Erdoğan ile birlikte uçaktan inerken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Eşi Sibel Tatar tarafından uçağın kapısında karşılandı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın daveti üzerine, saat 15.20 sıralarında “TC TUR" uçağıyla geldiği Ercan Havalimanında, resmi askeri törenle karşılandı. Törende İstiklal Marşı okunarak, KKTC ve TC bayrakları göndere çekildi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Ercan’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Ekonomi ve Enerji Bakanı, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, diğer bazı askeri ve sivil yetkililerin de yer aldığı kalabalık bir protokol karşıladı.

Ercan Havalimanı’ndan, kendi özel makam arabasında değil, özel otobüsünde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte otobüsün ön bölümünde ve ayakta, kendisini karşılamak üzere Ercan park alanında toplanan halkı selamlayarak ayrıldı.

Erdoğan, zaman zaman otobüsü durdurarak, kendisini karşılamaya gelenlerle selamlaştı, otobüsten çay ve oyuncak dağıttı.

Erdoğan’ın gelişi için Ercan’a, çemberlere ve bazı kavşaklara posterleri, KKTC ve TC bayrakları yan yana asıldı.

Erdoğan, KKTC’deki ilk durağı olan Cumhuriyet Meclisine kadar da otobüste geldi.