Erdoğan: “Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor”

KKTC TOPLU AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENİ - 4 (SON)

KAMU VERİ MERKEZİ BİNASININ TEMELİ ATILDI; LEFKOŞA KUZEY ÇEVRE YOLU, Ç. 1974 MÜZE GEMİSİ VE MARAŞ’TAKİ BİLALAĞA MESCİDİ İLE MARAŞ MİLLET BAHÇESİ’NİN AÇILIŞI YAPILDI

“TATAR’IN MARAŞ AÇILIM KARARI BAYRAM COŞKUMUZU ARTIRDI”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner, ülkenin 4 farklı noktasıyla canlı bağlantılar kurarak, Kamu Veri Merkezi binasının temel atma törenini; Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Ç. 1974 Müze Gemisi, Maraş’taki Bilalağa Mescidi ile Maraş Millet Bahçesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

İlk olarak müze geminin açılışı yapıldı. Bu çerçevede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yavuz Çıkarma Plajı'nda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile canlı bağlantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygılarını sunan Akar, Yavuz Çıkarma Plajı'nın Kıbrıs Barış Harekâtı’ndaki önemini anlattı. Barış Harekâtı’ndaki tüm şehitleri saygı ve rahmetle andı.

Gazilere sağlık ve esenlik dileyen Akar, yapılan harekatın, çekilen cefanın gençler tarafından bilinmesinin büyük önem arz etiğini vurguladı.

Yaşananları çeşitli şekillerde gençlere aktarmaya çalıştıklarını söyleyen Akar, Ç. 1974'ün müze haline gelmesinin gençlere bugüne kadar neler çekildiğini anlatmak bakımından büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Erdoğan ise “Gençler, bu müze gemiyi gezmeyi ihmal etmeyin. 74 Barış Harekâtı’nın hangi şartlarda başarıldığını görmeniz bakımından bu çok ama çok önemli” dedi.

Daha sonra Erdoğan'ın talimatı ile Akar ve beraberindekiler, kurdele keserek Ç. 1974 Müze Gemisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

LEFKOŞA KUZEY ÇEVRE YOLU AÇILDI…

Ardından Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun açılışı gerçekleştirildi. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Saner ile birlikte Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu açılışını gerçekleştirirken yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Malumunuz, ulaşım projelerine büyük önem veren ve bir ülkenin gelişmesinin ve kalkınmasının temeli olarak gören bir cumhurbaşkanıyım. Aynı şekilde değerli kardeşim Ersin Bey de bu gayretin içerisinde. KKTC Karayolu Master Programı kapsamında bugüne kadar 602 km’lik anayolu yapımı gerçekleştirildi. Halen 55 km uzunluğunda dört yol yapım projesiyle birlikte, 322 km uzunluğundaki köy yolları projesi devam ediyor. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu projesiyle başkent Lefkoşa’nın trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacaktır.”

Erdoğan ardından Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun açılışı için kurdele kesimini yapmak üzere bölgede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’a video konferans yönetimi ile bağlandı.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, “Lefkoşa Çevre Yolu’nun toplamda 20 km uzunluğundadır, tamamlanan 11 km’sini bugün hizmete açıyoruz. Lefkoşa merkezinde günlük 40 bin olan trafiğe alternatif bir yol ortaya çıkmış oluyor. 25 dakika süren yolculuklarını 9 dakikaya indiren çok önemli bir projenin bugün açılışını yapıyoruz” dedi.

CANALTAY’DAN ERDOĞAN’A ÇEVRE DÜZENLEMESİ SÖZÜ

Erdoğan’ın, “Çevre Yolu’nun çevre düzenlemesinin henüz tam bitirmediniz galiba. Ben her taraf yem yeşil olsun diyorum. Kıbrıs yeşil, Kuzey Kıbrıs yemyeşil” demesi ve çevre düzenlenmesinin ne zaman tamamlanmadığına ilişkin Karaismailoğlu ve Canaltay’a soru yöneltmesi üzerine, Karaismailoğlu, “Mevsim itibarıyla yapamadık. Kasım ayı itibarıyla planladık, kasım ayı itibarıyla tamamıyla yem yeşil olacak” dedi.

Erdoğan’ın “Adil bey sen emaneti Resmiye hanıma teslim ediyorsun. Resmiye hanım da bu işi takip edecek” demesi üzerine Canaltay bölgenin çevre düzenlemesinin yapacaklarının sözünü verdi.

VERİ MERKEZİ BİNASININ TEMELİ ATILDI…

Etkinlikler çerçevesinde daha sonra Kamu Veri Merkezi binasının temel atma töreni gerçekleştirildi. Bilgi ve teknoloji çağında verinin, verinin üretiminin ve korunmasının devlet güvenliğinin en önemli faktörlerinden biri haline geldiğini söyleyen Erdoğan, “Milli teknoloji hamlemiz sayesinde beşeri sermayemiz, yazılımımız, donanımımız ve altyapımızla dijital dönüşüme en iyi şekilde uyum sağlamak yönünde önemli mesafeler kat ettik” dedi.

Özellikle kamu hizmetlerinin dijitalleşmesinde tüm dünyaya örnek olan bir performans sergilediklerini kaydeden Erdoğan KKTC'nin dijital altyapısının güçlendirilmesi için de gayret gösterdiklerini anlattı.

Kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi alanında teknik iş birliğinin öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Erdoğan şöyle devam etti:

“Bu kapsamda 2012'de KKTC Elektronik Devlet Projesi'ni başlattık. Bu şekilde dijital kamu hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesini, ülke genelinde yaygınlaştırılmasını, kullanıcı dostu hale getirilmesini, erişim yöntemlerinin artırılmasını ve katma değerli hizmet sayısının çoğaltılmasını amaçlıyoruz. Bu proje, Kıbrıs Türk halkının günlük hayatını kolaylaştıracak, devlet dairelerinde beklemesinin önüne geçecek, hızlı ve etkin hizmet almasını sağlayacak”

Temeli atılan merkezin Elektronik Devlet Projesi'nin en önemli ayağını oluşturduğunu vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti:

“Merkez sayesinde kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz güvenli ve etkin şekilde karşılanacak. Arzumuz kamu hizmetlerinin en kolay ve etkin yoldan kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli şekilde Kıbrıslı Türk kardeşlerimize ulaştırılması. Bu çalışmalarda öncü rolü oynayan Dijital Dönüşüm Ofisimize teşekkür ediyorum”

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile KKTC e-Devlet Yürütme Kurulu Başkanı Suat Yeldener'e video konferansıyşa bağlanan Erdoğan, Kamu Veri Merkezi binasının temelinin atılması talimatını verdi.

Temel atma işleminin ardından Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor. İnşallah tamamen dijital dönemi Kuzey Kıbrıs'ta yaygınlaştıracağız. En güzel şekliyle, en ideal şekliyle” dedi.

BİLALAĞA MESCİDİ İLE MARAŞ MİLLET BAHÇESİ’NİN AÇILIŞI YAPILDI…

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra, Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Ersan Saner ile, Maraş bölgesinde restorasyonu tamamlanan Bilal Ağa Mescidi’nin ibadete açılışı ile Millet Bahçesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan, “Çifte bayram yaşadığımız bugün Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıkladığı Maraş açılım kararı bayram coşkumuzu daha da artırdı. Maraş, uluslararası hukuk çerçevesinde, kimsenin haklarına halel gelmeyecek şekilde açılarak, yeniden eski güzel günlerine kavuşacaktır. Bu yeni aşamada, Türk İslam mimarisinin bölgede günümüze ulaşabilmiş birkaç eserinden biri olan Bilal Ağa Mescidi’ni yeniden ibadete açmanın heyecanını ve iftiharını yaşıyoruz. Restorasyon çalışmalarını çok kısa bir sürede tamamlayan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne, emanete sahip çıkma noktasında sergilediği hassasiyet nedeniyle şahsım ve halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.

“BÖLGEYE CANLILIK GETİRECEK YENİ PROJELERDE DEVREYE ALINIYOR… ÇAY BAHÇESİ BUNLARDAN BİRİDİR”

Erdoğan, Tatar ile geçen ekim ayında Maraş’ın sahil şeridinin ziyarete açıldığını duyurduklarını anımsatarak, “Ada halkının o günden beri bölgeye yoğun bir ilgilisi olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda, bölgeye canlılık getirecek yeni projelerde devreye alınıyor. Orijinal yapısı ve mimarisi korunarak, çay bahçesi olarak hizmete sunulan, havuzlu park da bunlardan biridir. Sadece Maraş’ın değil, tüm adanın en güzel parkları arasında yer alacak şekilde yeniden düzenlenen bahçesinin hizmete hazır hale getirilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Bilal Ağa Mescidi’nde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’e video konferans yöntemi ile bağlandı.

Erbaş, Bilal Ağa Mescidi’nin ibadete açılmasına ilişkin bazı bilgiler paylaşarak şunları söyledi:

“Bugün Kurban Bayramı münasebetiyle böyle hayırlı bir açılışın olması inşallah Kıbrıs’a, Maraş’a bereket, hayır getirecektir. Maraş’ın geçen ekim ayından açıldığı günden itibaren bu mescitte ezan okunmaya başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün büyük gayretleri ile 200 yıllık Bilal Ağa Mescidi onarıldı, ibadete hazır hale getirilirdi. İnşallah bundan sonra hem Mescitte ibadet edecek kardeşlerimizin hem de mescittin yanlarında külliye haline getirilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğünün bazı planlamaları var. Ben kendilerine ve Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür ediyorum”

"YAPILACAK CUMHURBAŞKANLIĞI BİNASI PROJESİ BELİRLİ NOKTAYA GETİRİLDİ”

Açılışların ardından yeni yapılacak Cumhurbaşkanlığı binası hakkında açıklamalar yapan Erdoğan, geçen Kasım ayında gerçekleştirdiği ziyarette KKTC'nin gücüne, potansiyeline ve itibarına yaraşır bir Cumhurbaşkanlığının inşa edilmesi dileğini Cumhurbaşkanı Tatar ile paylaştığını hatırlattı.

“Bu konudaki çalışmalar belirli noktaya getirildi” diyen Erdoğan “vakit kaybetmeden el birliği ile bu işin üzerinde duralım ve projeyi en kısa sürede hayata geçirelim istiyorum” dedi.

Dün akşam da Cumhurbaşkanı Tatar’la proje üzerinde mimar ile çalışma yaptıklarını belirten Erdoğan, Cumhuriyet Meclisi'nin de gücüne ve itibarına layık bir binaya kavuşturulması gerektiğini tekrarladı.

Bu projenin de en kısa sürede hazırlanarak olgunlaştırılmasını beklediğini ifade eden Erdoğan, “Özellikle KKTC'nin kalkınması, gelişmesi ve büyümesi için birlikte hayata geçireceğimiz projeleri Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay vasıtasıyla inşallah yakından takip etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Erdoğan temeli atılan ve açılışı yapılan projelerin Kıbrıs Türkü'ne hayırlı olmasını dileyerek, “Kıbrıslı kardeşlerimizi ve emeği geçen Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, ilgili kurumlarımızı, KKTC makamlarını canı gönülden tebrik ediyorum.. KKTC'li kardeşlerimin birliğinin, beraberliğinin daim olmasını da ayrıca diliyorum. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin” sözleriyle devam etti.

Daha sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Başbakan Ersan Saner ve diğer katılımcılar kurdele keserek toplu temel atma ve açılışları gerçekleştirdi.

Etkinliğin sonunda Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müzeye dönüştürülen geminin minyatürünü hediye etti.