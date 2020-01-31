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Erdoğan KKTC’ye 170 milyon TL destek içeren kararnameyi imzaladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çeşitli sektörlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi ve alt yapı sıkıntılarının aşılması projelerine yönelik 170 milyon Türk Liralık destek sağlaması ile ilgili kararnameyi imzalayarak yürürlüğe girmesini sağladı.

Erdoğan KKTC’ye 170 milyon TL destek içeren kararnameyi imzaladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çeşitli sektörlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi ve alt yapı sıkıntılarının aşılması projelerine yönelik 170 milyon Türk Liralık destek sağlaması ile ilgili kararnameyi imzalayarak yürürlüğe girmesini sağladı.

31 Ocak 2020 Cuma 16:52
Erdoğan KKTC’ye 170 milyon TL destek içeren kararnameyi imzaladı

TC-KKTC İKTİSADİ VE MALİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI’NIN TADİLİNE İLİŞKİN EK PROTOKOL ONAYLANDI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çeşitli sektörlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi ve alt yapı sıkıntılarının aşılması projelerine yönelik 170 milyon Türk Liralık destek sağlaması ile ilgili kararnameyi imzalayarak yürürlüğe girmesini sağladı.

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Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, kararname ile 25 Ocak tarihinde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan 20 Temmuz 2019 tarihli Türkiye Cumhuriyeti-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın tadiline ilişkin ek protokol onaylanmış oldu.

Türkiye Cumhuriyeti adına Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına da Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu’nun imza koydukları ek protokolün bugünden itibaren uygulamaya girmesiyle birlikte geçen yıl Türkiye tarafından projelere ayrılan ancak kullanılamayan kaynaklar bu yıla aktarılacak.

Ek protokol 2020 yılında imzalanacak yeni Türkiye- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mali ve İktisadi İşbirliği Anlaşması’na dek yürürlükte kalacak.

Son Güncelleme: 31.01.2020 20:17
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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