Erdoğan: KKTC’nin haklarını da savunmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak Kıbrıs Türklerinin adadaki ve bölgedeki çıkarlarını da korumaya devam edeceğiz. Dün Kıbrıs Türklerinin kanını akıtarak adayı ele geçirmeye çalışanlar, bugün de siyasi ve ekonomik saldırılarla aynı amacın peşindedir.

Kıbrıs'taki sorunun ortaya çıkışı da bugüne kadar gelişi de tamamen Rumların uzlaşmaz tavırlarından kaynaklanmaktadır.

Geçmişte Kofi Annan döneminde atılan adımlar ve bu adımlar karşısında yine ne yazık ki Rumların tutumu sebebiyle referanduma gidilmesi ve bu referandum neticesinde Kıbrıs Türklerinin sözünde durması ama Rumların sözünde durmamasına karşın Rumlar AB'ye alınmıştır.

Türkiye'nin üç garantörün ülkeden biri olması hasebiyle söz hakkı vardır ama hiç söz hakkı olmayanların burada tasarrufta bulunması bizi pek de ilgilendirmez. Arama çalışmalarına aynı kararlılıkla devam ediyoruz ve edeceğiz.

Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetleri sebebiyle sözde tedbirler açıklayan AB bize değil kendisine zarar veriyor.

Doğu Akdeniz'deki tutumu nedeniyle AB zulmü savunan bir duruma düşmüştür. Doğu Akdeniz'de kendi yol haritamıza göre adım atmaya devam edeceğiz. Bu süreçte asıl önemli olan Kıbrıs Türklerinin kendi içindeki beraberliği ve dayanışmayı güçlü tutmasıdır. Kıbrıslı Türklerinin Rumların hiçbir oyununa gelmeyeceğine inanıyorum.

Kıbrıs Rum Kesimi, ancak samimi ve gerçekçi bir uzlaşma zeminine gelirse adada herkesin beklediği çözüm yolu açılır.

Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez.

Şayet yaşananlardan hala ders almayanlar varsa onlara da gereken cevapları vermekten çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim.

Başbakanı Tatar'ın açıklamalarından satır başları;

Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını korumak için Türkiye'nin yaptığı fedakarlıklar bize güç vermektedir.

Bir anlaşma durumunda Türkiye'nin garantör ülke olarak müdahale hakkının olması gerekir.