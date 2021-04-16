Erdoğan: “KKTC Anayasa Mahkemesi Başkanı bu yanlıştan dönmelidir, aksi takdirde atacağımız adımlar farklı olacak”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin Kur'an kursları ile ilgili kararının duyurulmasının ardından bugün açıklama yaptı.

Erdoğan, "Anayasa Mahkemesi Başkanının yapmış olduğu bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil” ifadelerini kullanarak, “Laiklik anlayışı onların anladığı gibi değildir ve Kuzey Kıbrıs bir Fransa değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Tavır değişti değişti, değişmediği takdirde biz özellikle Kuzey Kıbrıs'ta inanç özgürlüğü noktasında Kur'an eğitimi noktasında eğitime teşkil edecek adımların atılmasına müsaade edemeyiz.

Kuzey Kıbrıs, Türkiye'deki uygulamalar neyse bunları safhasına geçirmek durumundadır. Din düşmanı sendikaların attığı adımları kabul etmemiz mümkün değildir. Anayasa Mahkemesi Başkanı bu yanlışından süratle dönmelidir. Dönmediği takdirde atacağımız adımlar farklı olacaktır.”