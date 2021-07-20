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Erdoğan: “Kıbrıs Türkü'nün refah seviyesini her geçen gün daha yukarıya çıkaracak projeleri hayata geçiriyoruz”

20 Temmuz 2021 Salı 15:30
Erdoğan: “Kıbrıs Türkü'nün refah seviyesini her geçen gün daha yukarıya çıkaracak projeleri hayata geçiriyoruz”

KKTC TOPLU AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENİ  - 3

“ADANIN EŞİT VE ORTAK SAHİBİ OLAN KIBRIS TÜRKLERİ ON YILLARDIR KIBRIS RUMLARININ HUKUK VE İNSANLIK DIŞI AMBARGOLARINA MAHKÛM EDİLİYOR”

“HALKIN GÜNLÜK HAYATINA DOKUNAN SOMUT ÇALIŞMALARLA SİZLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adanın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin on yıllardır Kıbrıs Rumlarının hukuk ve insanlık dışı ambargolarına mahkum edildiğini, Türkiye’nin ise Kıbrıs Türkü’nün refahını her geçen gün daha yukarıya çıkaracak projeleri hayata geçirdiğini söyledi.

“Halkın günlük hayatına dokunan somut çalışmalarla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz” diyen Erdoğan, bunu yaparken sadece Kıbrıs Türk halkının bugününü değil, bu güzel adanın yarınlarını da düşündüklerini ifade etti.

Erdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmaya, Kurban Bayramı’nın millete, İslam âlemine ve tüm insanlığa sağlık barış ve huzur getirmesi dileğiyle başladı.

Kıbrıs Türklerinin esaretine son veren Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’nci yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, bu uğurda tereddüt etmeden canlarını feda eden şehitlere Allah’tan rahmet diledi, gazileri hürmetle andı.

Dünden beri KKTC’de her biri birbirinden güzel ve verimli programlarda yer aldıklarını kaydeden Erdoğan, bugün de Türkiye-KKTC işbirliğinin meyvesi olan güzel projelerin açılış ve tanıtımı için bu etkinliğin düzenlendiğini belirtti.

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“KIBRIS TÜRKÜ'NÜN REFAH SEVİYESİNİ HER GEÇEN GÜN DAHA YUKARIYA ÇIKARACAK PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Kıbrıs Türkü’nün, asli unsuru olduğu bu topraklarda geleceğe umutla bakması, güven ve huzur içinde yaşamasının kendileri için her şeyden önemli olduğunu dile getiren Erdoğan, adanın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin on yıllardır Kıbrıs Rumlarının hukuk ve insanlık dışı ambargolarına mahkum edildiğini kaydetti. Erdoğan, “Biz ise Kıbrıs Türkü'nün refah seviyesini her geçen gün daha yukarıya çıkaracak projeleri hayata geçiriyoruz” dedi.

Erdoğan, Kıbrıs’taki 19 belediye ile çeşitli kuruluşlara yol yapım çalışmaları, altyapı hizmetleri, eğitim öğretim faaliyetleri, sanayinin desteklenmesi gibi alanlar için 96 milyon TL’lik kaynak aktarıldığını kaydetti. Doğrudan hane halkına ve tüzel kişilere yönelik yardımlar kapsamında yaklaşık 14 bin kişi ve kuruma 90 milyon TL’lik kaynak ayrıldığını dile getiren Erdoğan bunun 60 milyon TL’sinin bugüne kadar harcandığını ifade etti.

“Türkiye ve KKTC belediyeleri arasında kurulan samimi iş birlikleriyle kardeşliğimizi yerelde de perçinliyoruz” diyen Erdoğan bu çalışmaların ortak kültürel programlardan buradaki belediyelerin kapasite geliştirme projelerine, atık yönetiminden mesleki eğitim kurslarına kadar geniş bir alanda başlamış durumda olduğunu ifade etti.

Erdoğan, 2 gazi kent, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gazimağusa Belediyesi’nin kardeş belediye ilişkisi kurarak, örnek adımlar attıklarını da kaydetti.

“HALKIN GÜNLÜK HAYATINA DOKUNAN SOMUT ÇALIŞMALARLA SİZLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye'deki pek çok belediyenin KKTC'de yürüttükleri projelerle adaya hem tecrübe aktarımında bulunduğunu, hem de destek verdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Halkın günlük hayatına dokunan somut çalışmalarla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken sadece Kıbrıs Türk halkının bugününü değil, bu güzel adanın yarınlarını da düşünüyoruz. Mesela Anadolu'dan getirdiğimiz su, adanın iklimine ve bilhassa da geleceğine çok önemli katkı sağlayacaktır. Bugün de burada hayata geçirdiğimiz çeşitli projelerimizin açılışlarını ve tanıtımlarını, yapacağımız canlı bağlantılarla sizlerle paylaşmak üzere bir aradayız. Yavuz Çıkarma Plajı, Barış Harekâtı’nın ilk deniz çıkarmasının yapıldığı yerdir. Harekâtın sembolü Çıkarma Plajı bölgesinde kahraman şehit ve gazilerimiz cansiperane bir mücadele verdi. Bu tarihi zaferin anısına dikilen anıt ve 'Ç. 1974' adını verdiğimiz müze gemi, Kıbrıs Türkü'nün varoluş ve özgürlük mücadelesinin anavatan Türkiye'nin sarsılmaz desteğinin, birlik ve beraberliğimizin, Kıbrıs'a yeniden gelen barış ve huzurun nişanesi olmuştur. Tamamlanan projeyle anıtın yıpranan betonarme yapısı güçlendirilmiş, ziyaretçiler için otopark alanı müze gemi aile anıt arasında kalan kısımda yürüyüş yolları inşa edilmiştir. Güçlendirme ve müze gemi çalışmalarında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bu topraklarda şehit düşen ve gazi olan kardeşlerimizin aziz hatıralarını da bu vesileyle saygı ve minnetle yad ediyorum”

Erdoğan’ın konuşmasının ardından temel atma ve açılışlara geçildi.

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Son Güncelleme: 20.07.2021 16:55
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