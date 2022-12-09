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Erdoğan: Kıbrıs sorunu yeni ve somut adımlarla çözüme kavuşturulmalı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum 2022’nin açılışında konuştu.

09 Aralık 2022 Cuma 13:35
Erdoğan: Kıbrıs sorunu yeni ve somut adımlarla çözüme kavuşturulmalı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum 2022’nin açılışında konuştu.

Konuşmasında Ege ve Akdeniz’deki gelişmelere değinen Erdoğan, Kıbrıs konusunda da diyalogdan yana olduklarının altını çizdi.

Erdoğan, Kıbrıs meselesinin hakkaniyetli bir zeminde yeni ve somut adımlarla çözüme kavuşturulması için diyalogdan vazgeçmediklerini söyledi.

Erdoğan “Kıbrıs meselesinin hakkaniyetli bir zeminde yeni ve somut adımlarla çözüme kavuşturulması için diyalogdan vazgeçmiyoruz.”dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege ve Akdeniz’de Yunanistan’ı hesapsızca destekleyenlere, mütecaviz ve provokatif girişimlerine cesaret verenlere eyvallah etmediklerini, bundan sonra da etmeyeceklerini vurguladı.

Erdoğan “Ege’de ve Akdeniz’de Yunanistan’ı hesapsızca destekleyerek, mütecaviz ve provokatif girişimlerine cesaret verenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. NATO’da beraberiz ama Yunanistan’ın adalarını silahlarla, uçaklarla donatıyorsun. Biz hala bir F16 meselesini sizlerle çözemedik.”dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum 2022’nin açılışında yaptığı konuşmada bölgesel ve küresel konularda Türkiyesiz çözüm olamayacağını da kaydetti.

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