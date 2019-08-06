Erdoğan: Gasp ve sabotaj girişimlerine kayıtsız kalamayız

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11'inci Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçilere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verdi.

Programda büyükelçilere hitap eden Erdoğan, konferansın geniş bir istişare zemini sunduğunu ifade etti.

Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunduğu dönemde büyükelçilere büyük önem verdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılki büyükelçiler konferansının temasının, 'sahada ve masada güçlü diplomasi' olduğunu hatırlattı.

Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de istikrarın ancak Türkiye'nin ve KKTC'nin hak ve çıkarlarının gözetilmesiyle mümkün olacağını vurgulayan Erdoğan, "Bu bölgede sondaj adı altında yürütülen gasp ve sabotaj girişimlerine kayıtsız kalamayız.

Hem ülkemizin, hem de Kıbrıslı Türklerin meşru haklarını sonuna kadar koruyacağız" diye konuştu.