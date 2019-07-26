Erdoğan'dan Doğu Akdeniz uyarısı!

Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Doğu Akdeniz’deki meşru haklarımızı engellemeye yönelik akıl dışı girişimler Avrupa’ya karşı tereddütlerimizi arttırıyor” dedi.Doğu Akdeniz’de uluslararası hukukun gerektirdiği adımı atmakta kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, “Kıbrıs’ta biz sıradan bir ülke değiliz, garantörüz” uyarısında bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine de değindi.

“AB verdiği sözleri yerine getirmedi” diyen Erdoğan, Türkiye hala Avrupa’nın en yakın, en güçlü, en karlı, her bakımdan potansiyeli en yüksek dost adayı olduğunu söyledi.

Erdoğan, “Öyle de kalmak istiyoruz. Yeter ki Avrupalıların da aynı niyette olduğunu görelim. Bize bir adım gelene biz on adım gideriz” dedi.