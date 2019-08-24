Erdoğan: “Batı tehdit sallıyor, biz tehdit dinlemeyiz”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Yusufeli ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değindi.
Erdoğan, “Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunacağız” dedi..
Erdoğan şöyle devam etti:
“2 sondaj 2 sismik araştırma gemimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz, deniz ve hava o faaliyete katılıyor. KKTC halkının haklarını ve Türkiye'nin haklarını kimseye yedirmeyiz.”