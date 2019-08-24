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Erdoğan: “Batı tehdit sallıyor, biz tehdit dinlemeyiz”

Erdoğan’dan Doğu Akdeniz’e yönelik net mesajlar..

Erdoğan: “Batı tehdit sallıyor, biz tehdit dinlemeyiz”

Erdoğan’dan Doğu Akdeniz’e yönelik net mesajlar..

24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:21
Erdoğan: “Batı tehdit sallıyor, biz tehdit dinlemeyiz”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Yusufeli ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değindi.

Erdoğan, “Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunacağız” dedi..

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı’nın yaklaşım tarzının anlaşılır olmadığını kaydederek, uluslararası hukuka saygılarının, Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki haklarının neler olduğundan haberleri olmadığını söyledi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının haklarını ve Türkiye’nin haklarını kimseye yedirmeyeceklerine vurgu yaptı.

Erdoğan şöyle devam etti:

“2 sondaj 2 sismik araştırma gemimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz, deniz ve hava o faaliyete katılıyor. KKTC halkının haklarını ve Türkiye'nin haklarını kimseye yedirmeyiz.”

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanDoğu Akdeniz
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